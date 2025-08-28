Economia circular transforma resíduos em oportunidade e inclusão social; assista

O novo episódio do podcast Radar de Inovação destaca como a Ciclo Reverso, iniciativa fundada por Liliane Linhares, vem transformando resíduos sólidos em novos produtos, gerando impacto social, ambiental e econômico.

Com mais de 200 toneladas de resíduos reaproveitados em 16 anos de atuação, a Ciclo Reverso é referência em upcycling e já envolveu mais de cem mulheres em nove grupos produtivos, oferecendo renda, autonomia e rede de apoio para quem enfrenta barreiras no mercado de trabalho.

Durante a conversa, Liliane explica os princípios da economia circular e como eles se contrapõem ao modelo linear de consumo e descarte. A fundadora também detalha os projetos da organização, como uma parceria no Planeta Atlântida transformou banners em mochilas e bolsas e o programa Recria-se, que reutilizou doações das enchentes no Rio Grande do Sul para criar novos tecidos e acessórios.

Além do impacto ambiental, o episódio ressalta histórias de vida transformadas pela iniciativa. Entre os relatos, estão os de mulheres que puderam voltar a estudar, reformar suas casas e sustentar as famílias graças à renda obtida com os trabalhos desenvolvidos na rede.

Leia Mais Empresa do RS oferece solução para mapear perfil de profissionais em poucos minutos; assista