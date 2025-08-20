Lua vai ficar vermelha em 7 de setembro; entenda o fenômeno

Na noite de 7 de setembro, o céu será iluminada pela Lua de Sangue, fenômeno astronômico que faz com que o astro ganhe uma coloração vermelha.
Este será o segundo eclipse total do ano e o mais longo, com 82 minutos de duração. No Brasil, assim como em toda a América e parte do Oceano Pacífico, o fenômeno não será visível.
O que é a Lua de Sangue?
Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham perfeitamente, fazendo com que o planeta projete sua sombra sobre a Lua.
Isso impede que a luz solar chegue diretamente ao satélite, que acaba iluminado apenas pela luz que passa pela atmosfera terrestre.
Esse processo faz com que a Lua adquira um tom avermelhado, devido a um fenômeno chamado Dispersão de Rayleigh — o mesmo que dá cor ao pôr do sol.
Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersadas, apenas as avermelhadas atingem a Lua, criando a coloração característica da "Lua de Sangue".
Em quais regiões será visível?
Na Ásia e na Austrália Ocidental, será possível observar o fenômeno com as melhores condições climáticas. Desde o início do eclipse, até o momento em que a lua retorna ao seu brilho total.
Em, outras partes do planeta como Europa, África, Austrália Oriental e Nova Zelândia, a visualização será parcial. Nessas regiões, apenas fases do evento poderão ser vistas.
Transmissão
Embora não possa ser visto naturalmente no Brasil, os amantes de astronomia poderão assistir ao fenômeno.
O Observatório Nacional irá transmitir ao vivo o fenômeno em sua conta do YouTube.