Dona do ChatGPT, OpenAI anuncia abertura de escritório no Brasil

Estrutura ficará em São Paulo, mas endereço ainda não foi divulgado. Objetivo é que o local sirva para encontros e treinamentos sobre inteligência artificial (IA)

Estadão Conteúdo

Bruno Romani

