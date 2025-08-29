Dona do ChatGPT, OpenAI anuncia abertura de escritório no Brasil

Brasil é o terceiro país que mais utilizado o ChatGPT, com 50 milhões de usuários mensais. Timon / stock.adobe.com

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou a abertura oficial de um escritório no Brasil, com estrutura em São Paulo. O endereço do local ainda não foi divulgado, assim como o número de funcionários que deverão atuar no local.

Segundo a OpenAI, o espaço será um local para encontros e treinamentos em inteligência artificial (IA) para públicos diversos – modelo parecido com o que o Google faz no Brasil. A empresa fundada por Sam Altman também planeja que o local se torne um espaço de encontro para startups e a comunidade de desenvolvedores brasileiros.

Até então, a empresa mantém apenas dois funcionários no país. A OpenAI diz que deve revelar novos detalhes nos próximos meses.

"Há muito entusiasmo em torno da inteligência artificial no Brasil. As startups estão avançando rapidamente e grandes empresas já vêm incorporando essas ferramentas às suas operações. Ter um escritório aqui nos permite estar mais próximos de clientes e parceiros, além de apoiar esse movimento", diz Brad Lightcap, diretor de operações da empresa, em comunicado divulgado na quinta-feira (28).

A OpenAI anunciou também que o ChatGPT já reúne 50 milhões de usuários mensais no Brasil – no início de agosto, a empresa já havia revelado que os brasileiros mandam mais de 140 milhões de mensagens diariamente para a ferramenta. "Os brasileiros não estão apenas usando nossas ferramentas, mas também criando a partir delas", afirmou em comunicado Nicolas Andrade, diretor de políticas públicas da OpenAI para a América.

Polêmica

A presença oficial deve intensificar também os interesses regulatórios no país. Em agosto, Andrade chamou a atenção por afirmar que o Brasil não deveria trazer a discussão de direito autoral para a regulação de IA.