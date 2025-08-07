Atualização da plataforma dividiu opiniões nas redes sociais. FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

O Instagram ganhou uma nova funcionalidade nesta quarta-feira (6) para o compartilhamento de conteúdo. A novidade é a possibilidade de os usuários repostarem em seu perfil o conteúdo de outras pessoas. Na prática, é a oficialização de algo que os usuários costumavam fazer recorrendo a apps de terceiros.

A atualização é similar ao sistema popularizado no TikTok, em que os usuários podem republicar os vídeos que gostam. No Instagram, além dos reels, também será possível compartilhar fotos e vídeos.

Os conteúdos repostados ficarão em uma aba separada do feed no perfil. Anteriormente, as publicações de outros usuários só podiam ser compartilhadas nos stories ou encaminhadas por mensagem a outros usuários.

Como fazer para repostar

Com o aplicativo aberto, siga o passo a passo abaixo:

Clique no ícone ao lado dos comentários, de duas setas Ao repostar pela primeira vez, automaticamente, uma aba vai ser criada no seu perfil e o conteúdo repostado ficará disponível por lá, visível para todos seus seguidores

Para repostar, basta clicar no ícone de duas setas. Os reposts ficarão em uma aba separada. Instagram / Reprodução

Repercussão

A atualização dividiu opiniões nas redes sociais. Veja a seguir o que alguns dos usuários acharam da novidade:

Assunto cresceu no Google Trends

Durante a manhã desta quinta-feira (7), o anúcio da nova função da rede social movimentou as buscas. O termo "repostar instagram" atingiu um pico entre 7h e 8h da manhã. Veja abaixo o gráfico:

Buscas estiveram em alta durante a manhã desta quinta. Reprodução / Google Trends