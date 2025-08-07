O Instagram ganhou uma nova funcionalidade nesta quarta-feira (6) para o compartilhamento de conteúdo. A novidade é a possibilidade de os usuários repostarem em seu perfil o conteúdo de outras pessoas. Na prática, é a oficialização de algo que os usuários costumavam fazer recorrendo a apps de terceiros.
A atualização é similar ao sistema popularizado no TikTok, em que os usuários podem republicar os vídeos que gostam. No Instagram, além dos reels, também será possível compartilhar fotos e vídeos.
Os conteúdos repostados ficarão em uma aba separada do feed no perfil. Anteriormente, as publicações de outros usuários só podiam ser compartilhadas nos stories ou encaminhadas por mensagem a outros usuários.
Como fazer para repostar
Com o aplicativo aberto, siga o passo a passo abaixo:
- Clique no ícone ao lado dos comentários, de duas setas
- Ao repostar pela primeira vez, automaticamente, uma aba vai ser criada no seu perfil e o conteúdo repostado ficará disponível por lá, visível para todos seus seguidores
Repercussão
A atualização dividiu opiniões nas redes sociais. Veja a seguir o que alguns dos usuários acharam da novidade:
Assunto cresceu no Google Trends
Durante a manhã desta quinta-feira (7), o anúcio da nova função da rede social movimentou as buscas. O termo "repostar instagram" atingiu um pico entre 7h e 8h da manhã. Veja abaixo o gráfico: