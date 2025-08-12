Como ativar o controle parental no celular do seu filho

Recursos de controle parental ajudam a limitar e monitorar o uso de celulares por crianças e adolescentes. robbi / adobe.stock.com

A segurança digital de crianças e adolescentes virou assunto nas redes sociais, após um vídeo do influenciador Felca alertar para os riscos da exposição infantil nas redes sociais.

Na gravação, de quase 50 minutos e mais de 31 milhões de visualizações, ele cita o caso do influenciador Hytalo Santos e denuncia suposta exposição indevida de menores. O episódio reforçou a preocupação de especialistas e pais sobre o acesso irrestrito à internet.

Para reduzir esses riscos, tanto o Google quanto a Apple oferecem recursos de controle parental integrados aos sistemas Android e iOS.

Além disso, existem aplicativos que funcionam como "aliados" na tarefa de monitorar o que é visto, baixado e compartilhado pelos jovens. Confira a seguir.

Como ativar o controle parental no Android

No sistema do Google, o recurso está disponível no menu "Bem-estar digital e controles parentais". A nomenclatura pode variar conforme a marca do celular.

É possível supervisionar contas, definir limites de tempo de uso, restringir aplicativos e aprovar downloads.

Passo a passo

No aparelho da criança, vá em " Configurações"

Toque em " Bem-estar digital e controles parentais"

Selecione " Controles parentais"

Escolha a conta da criança e toque em " Supervisionar conta "

" Se houver outras contas logadas, selecione "Sair e continuar" para desconectá-las

Clique em "Próxima" para confirmar

Insira o e-mail e a senha da conta Google do responsável

Digite a senha da conta da criança

da criança Toque em "Próximo" e depois em "Permitir" para vincular os aparelhos

Revise as configurações, toque em "Avançar" e finalize em "Concluído".

Como ativar o controle parental no iPhone ou iPad

No iOS, a configuração é feita no menu "Tempo de uso" e permite bloquear sites, restringir aplicativos e controlar compras.

Se o responsável também tiver um iPhone ou iPad, pode criar um perfil para a criança no grupo "Família" e gerenciar as permissões remotamente, ajustando o tempo de uso e aprovando ou bloqueando aplicativos.

Passo a passo

No aparelho da criança, abra " Ajustes"

Toque em " Tempo de uso"

Selecione " Conteúdo e privacidade"

Escolha " App Store, Mídia, Web e Jogos"

Defina as restrições de conteúdo por faixa etária

Para monitorar de outro aparelho da Apple:

No seu iPhone ou iPad, vá em " Ajustes"

Toque no seu nome e depois em " Família"

Crie um perfil para a criança

Selecione o perfil e siga as instruções para configurar limites de uso, sites permitidos e bloqueio de compras.

Aplicativos que ajudam no monitoramento

Além das ferramentas nativas, há opções no mercado que oferecem funções extras, como rastreamento por GPS e análise detalhada de conteúdo acessado.

Antes de contratar, verifique a política de privacidade, compatibilidade com o sistema e, se possível, vale testar a versão gratuita.

