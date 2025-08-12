Como ativar o controle parental no celular do seu filho

A segurança digital de crianças e adolescentes virou assunto nas redes sociais, após um vídeo do influenciador Felca alertar para os riscos da exposição infantil nas redes sociais.
Na gravação, de quase 50 minutos e mais de 31 milhões de visualizações, ele cita o caso do influenciador Hytalo Santos e denuncia suposta exposição indevida de menores. O episódio reforçou a preocupação de especialistas e pais sobre o acesso irrestrito à internet.
Para reduzir esses riscos, tanto o Google quanto a Apple oferecem recursos de controle parental integrados aos sistemas Android e iOS.
Além disso, existem aplicativos que funcionam como "aliados" na tarefa de monitorar o que é visto, baixado e compartilhado pelos jovens. Confira a seguir.
Como ativar o controle parental no Android
No sistema do Google, o recurso está disponível no menu "Bem-estar digital e controles parentais". A nomenclatura pode variar conforme a marca do celular.
É possível supervisionar contas, definir limites de tempo de uso, restringir aplicativos e aprovar downloads.
Passo a passo
- No aparelho da criança, vá em "Configurações"
- Toque em "Bem-estar digital e controles parentais"
- Selecione "Controles parentais"
- Escolha a conta da criança e toque em "Supervisionar conta"
- Se houver outras contas logadas, selecione "Sair e continuar" para desconectá-las
- Clique em "Próxima" para confirmar
- Insira o e-mail e a senha da conta Google do responsável
- Digite a senha da conta da criança
- Toque em "Próximo" e depois em "Permitir" para vincular os aparelhos
- Revise as configurações, toque em "Avançar" e finalize em "Concluído".
Como ativar o controle parental no iPhone ou iPad
No iOS, a configuração é feita no menu "Tempo de uso" e permite bloquear sites, restringir aplicativos e controlar compras.
Se o responsável também tiver um iPhone ou iPad, pode criar um perfil para a criança no grupo "Família" e gerenciar as permissões remotamente, ajustando o tempo de uso e aprovando ou bloqueando aplicativos.
Passo a passo
- No aparelho da criança, abra "Ajustes"
- Toque em "Tempo de uso"
- Selecione "Conteúdo e privacidade"
- Escolha "App Store, Mídia, Web e Jogos"
- Defina as restrições de conteúdo por faixa etária
Para monitorar de outro aparelho da Apple:
- No seu iPhone ou iPad, vá em "Ajustes"
- Toque no seu nome e depois em "Família"
- Crie um perfil para a criança
- Selecione o perfil e siga as instruções para configurar limites de uso, sites permitidos e bloqueio de compras.
Aplicativos que ajudam no monitoramento
Além das ferramentas nativas, há opções no mercado que oferecem funções extras, como rastreamento por GPS e análise detalhada de conteúdo acessado.
Antes de contratar, verifique a política de privacidade, compatibilidade com o sistema e, se possível, vale testar a versão gratuita.
Entre os mais conhecidos estão:
- AirDroid Parental Control: Espelha a tela do celular da criança no aparelho dos pais, mostra localização em tempo real e permite agendar horários de uso. Disponível para Android e iOS
- Bark Parental Monitoring: Analisa mensagens, e-mails e mídias sociais, enviando alertas sobre possíveis riscos como cyberbullying. Disponível para Android e iOS
- Net Nanny – Oferece filtro avançado de conteúdo e rastreamento de localização, mas não monitora mensagens. Disponível para Android e iOS
- Webwatcher – Monitora conversas, internet e redes sociais, com alertas para tentativas de driblar as regras. Disponível para Android e iOS
- Google Family Link – Gratuito, gerencia tempo de uso e aprova aplicativos no Android, mas tem filtro limitado para conteúdos adultos. Disponível para Android e iOS.