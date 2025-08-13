Brasil é o terceiro país que mais usa o ChatGPT; veja os comandos mais solicitados à IA

Brasileiros enviam cerca de 140 milhões de mensagens por dia na plataforma de IA. Timon / stock.adobe.com

O Brasil está entre os três países que mais usam o ChatGPT semanalmente, de acordo com estudo divulgado na terça-feira (12) pela OpenAI, empresa dona da inteligência artificial. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

De acordo com a empresa, globalmente, usuários do ChatGPT enviam mais de 2 bilhões de comandos por dia na plataforma. Só no Brasil, são cerca de 140 milhões de mensagens diárias.

São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina lideram o uso no país. Na sequência, Tocantins, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Amapá, Mato Grosso e Pernambuco.

Atualmente, a plataforma tem cerca de 700 milhões de usuários semanais, e já são 5 milhões de usuários das versões voltadas para empresas.

Dados da pesquisa

De acordo com o estudo, os principais usos do ChatGPT no Brasil são:

Redação e comunicação Aprendizado e capacitação Programação, ciência de dados e matemática

A pesquisa aponta que os brasileiros que usam o ChatGPT tendem a ser mais jovens: 27% têm entre 18 e 24 anos, e 33% entre 25 e 34 anos. Segundo a empresa, é um indicativo que de muito estudantes e profissionais em início de carreira estão se tornando "nativos da IA".