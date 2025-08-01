Bebê “mais velho do mundo” nasce a partir de embrião congelado há 31 anos

Embrião foi congelado em 1994. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No sábado (26), um menino de Ohio, nos EUA nasceu com o apelido de bebê "mais velho do mundo”. Isso porque seu desenvolvimento partiu de um embrião congelado há 31 anos. O recorde anterior era de gêmeos nascidos em 2022, fertilizados com material genético armazenado desde 1992.

A história de Thaddeus Daniel Pierce começa em maio de 1994, quando Linda Archerd e o esposo optaram pela fertilização in vitro, após seis anos tentando engravidar sem sucesso, conforme o jornal O Globo.

Por meio da técnica, Linda se tornou mãe de uma mulher, hoje com 31 anos, e já é avó de uma menina de 10. Outros três embriões permaneceram congelados e armazenados mesmo após o divórcio e a menopausa, pois ela não desejava doar para pesquisas ou casais anônimos.

"Doação"

A mulher, atualmente com 62 anos conheceu um tipo de doação no qual o casal que busca um embrião e o gerador do material congelado entram em contato. Dessa forma, Linda decidiu para qual família iriam seus três embriões congelados.

Com menor possibilidade de sobreviver ao descongelamento e as poucas chances de sucesso na transferência para o útero, os embriões antigos da americana foram rejeitados por muitos casais e clínicas, devido ao tempo de armazenamento.

Na agência Nightlight de Adoções Cristãs, a americana encontrou Lindsey e Tim Pierce, que por sete anos tentavam engravidar e aceitaram receber os embriões. O casal estava registrado na Rejoice Fertility, clínica que em 2022 já havia conseguido fertilizar embriões armazenados em 1992 — recorde anterior.

O processo não foi simples, pois diferentemente da técnica de vitrificação utilizada a partir dos anos 2000, na qual o nitrogênio líquido é utilizado para o rápido congelamento, na década de 1990 o método era lento e arriscado, e o embrião poderia sofrer prejuízos com a formação de cristais de gelo.

Após o descongelamento, dois foram transferidos para o útero de Lindsey em 14 de novembro de 2024. A mãe de Thaddeus afirmou que todos viram o processo como tirado de um filme de ficção científica, porém felizes com a chegada do menino.