Após ser cancelado em 2024 em razão da enchente, Sapiranga Summit tem início nesta semana no Vale do Sinos

A segunda edição do evento ocorreu em 2023. Sapiranga Summit / Divulgação

Cada vez mais consolidado como um dos principais eventos de inovação e tecnologia do Vale do Sinos e do Rio Grande do Sul, o Sapiranga Summit terá sua terceira edição realizada nesta semana. As atividades ocorrem entre quinta-feira (14) e sábado (16). São esperados cerca de 10 mil visitantes ao longo dos três dias.

O evento será realizado no Fly.Hub, centro de inovação do município, localizado no Bairro São Jacó. A estrutura, que já conta com cerca de 40 empresas residentes, poderá ter até 10 mil metros quadrados quando totalmente ocupada, divididos entre salas modulares, de reuniões, espaços de convivência, para apresentações, coworking, cafeteria, um palco com arquibancadas e outros espaços.

Além de exposição das empresas residentes e de outras startups da região, o Sapiranga Summit contará com cerca de 200 palestrantes, que abordarão temas como empreendedorismo, digitalização de negócios, economia circular e desenvolvimento tecnológico, assim como outros assuntos relacionados. Entre os nomes que ministrarão falas no evento estão Caito Maia, empresário fundador da marca Chilli Beans e jurado do programa Shark Tank Brasil; Hortência Marcari, lenda do basquete brasileiro; e Marco Túlio Lara, integrante da banda Jota Quest.

— Temos a missão de levar conhecimento de alta qualidade para o maior número de pessoas, além de abrir espaço para a inovação da nossa cidade — afirma Paulo Kayser Júnior, diretor de inovação de Sapiranga e gestor do Fly.Hub.

Realizado pela primeira vez em 2022, o Sapiranga Summit chega à sua terceira edição em 2025, após ter sido cancelado em 2024 em razão da enchente que devastou o Rio Grande do Sul no último ano. O passaporte para os três dias de evento custa R$ 30 e já está disponível no site do evento, onde também é possível conferir a programação completa do summit.

Serviço

O quê: Sapiranga Summit 2025

Quando: 14, 15 e 16 de agosto de 2025