SpaceX lança 10º voo teste da Starship após adiamento por condições climáticas

A SpaceX lançou o 10º voo de teste da Starship, maior e mais potente nave espacial do mundo, nesta terça-feira (26). A ação da empresa do bilionário Elon Musk ocorreria na segunda (25), mas foi adiada devido às condições climáticas no horário do lançamento.

De acordo com a SpaceX, o propulsor Super Heavy — estágio inferior da Starship — pousou na água, no Golfo do México, em uma manobra pré-planejada.

"O Super Heavy entrou em um voo pairado final sobre a água antes de desligar seus motores e aterrissar", diz nota da empresa.

Considerada a maior e mais potente nave do mundo atualmente, com 123 metros de altura, a Starship também concluiu seu plano de voo. A nave espacial aterrizou sobre o Oceano Índico.

Embora imagens mostrem a Starship em chamas após tocar a água, a SpaceX não forneceu detalhes sobre o que aconteceu. Apesar disso, a empresa de Musk destacou que a nave "executou com sucesso um giro de pouso e concluiu o teste de voo com uma queima de combustível e uma aterrissagem suave".

Objetivo

O objetivo da missão é submeter o estágio superior, destinado em última instância a transportar tripulação e carga, a testes de estresse estrutural enquanto voa antes de aterrissar no Oceano Índico.

A SpaceX também testa novos materiais para o escudo térmico e lança satélites Starlink simulados como carga.

