Ciência e Tecnologia

Fim de uma era

Te lembra da internet discada? Empresa dos EUA vai desativar serviço em setembro

Os modems que serão desativados emitiam um ruído peculiar ao se conectar na rede. No Brasil, o acesso discado deixou de ser ofertado entre 2010 e 2018;

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS