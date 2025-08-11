Te lembra da internet discada? Empresa dos EUA vai desativar serviço em setembro

Os lendários modems de internet da AOL (America Online), que acompanharam os primeiros passos da web, serão desativados em 30 de setembro, anunciou a companhia americana.
"A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.
A companhia não especificou quantos usuários foram afetados pela interrupção deste serviço. Segundo o veículo americano CNBC, AOL tinha 2,1 milhões de clientes de modems em 2015, um número que caiu para alguns milhares em 2021.
Nostalgia
Com seus pequenos dispositivos, conectados a um telefone e a um computador, e suas assinaturas comercializadas desde meados da década de 1990, a empresa impulsionou o auge da internet em muitos países.
Reconhecidos por seu ruído característico, uma mistura de estalos e apitos agudos, os modems permitiam que os usuários se conectassem à internet numa época em que a web era então composta principalmente de páginas estáticas e textos.
No entanto, com a aceleração dos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações, os provedores de acesso à internet optaram por tecnologias mais rápidas, como ADSL e, mais tarde, fibra óptica e 5G.
Em 2017, a AOL já havia despertado a nostalgia de muitos usuários antigos ao fechar seu serviço de mensagem instantânea AIM, lançado em 1997.
No Brasil, tecnologia caiu em desuso em 2018
A era da internet discada no Brasil teve início em 1995, com acesso via linha telefônica e velocidade de até 56 kbps. Popular nos anos 1990 e 2000, marcou a inclusão digital, apesar das limitações técnicas e custos elevados. O som da conexão virou ícone cultural. A partir dos anos 2000, a chegada da banda larga e do ADSL acelerou sua decadência. Em 2018, apenas 0,2% dos lares ainda usavam o modelo. Hoje, é lembrança nostálgica de uma revolução digital que abriu caminho para o Brasil conectado.