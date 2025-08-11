Te lembra da internet discada? Empresa dos EUA vai desativar serviço em setembro

Janela do sistema operacional Microsoft Windows mostra o início do processo de conexão discada à internet nos anos 2000. Reprodução / Windows

Os lendários modems de internet da AOL (America Online), que acompanharam os primeiros passos da web, serão desativados em 30 de setembro, anunciou a companhia americana.

"A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.

A companhia não especificou quantos usuários foram afetados pela interrupção deste serviço. Segundo o veículo americano CNBC, AOL tinha 2,1 milhões de clientes de modems em 2015, um número que caiu para alguns milhares em 2021.

Nostalgia

Com seus pequenos dispositivos, conectados a um telefone e a um computador, e suas assinaturas comercializadas desde meados da década de 1990, a empresa impulsionou o auge da internet em muitos países.

Reconhecidos por seu ruído característico, uma mistura de estalos e apitos agudos, os modems permitiam que os usuários se conectassem à internet numa época em que a web era então composta principalmente de páginas estáticas e textos.

No entanto, com a aceleração dos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações, os provedores de acesso à internet optaram por tecnologias mais rápidas, como ADSL e, mais tarde, fibra óptica e 5G.

Em 2017, a AOL já havia despertado a nostalgia de muitos usuários antigos ao fechar seu serviço de mensagem instantânea AIM, lançado em 1997.

No Brasil, tecnologia caiu em desuso em 2018

Em 1997, a Receita Federal começou a receber pela internet as declarações do Imposto de Renda. Luiz Armando Vaz / Agencia RBS