Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações de telemarketing

Em parecer, relator afirmou que, diante de uma chamada identificada pelo número, as pessoas ficam mais propensas a não atender a ligação

Agência Brasil

