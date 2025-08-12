Acesso a sites do governo do Estado é normalizado

Fora do ar desde às 21h de segunda-feira (11), os sites oficiais do governo do Rio Grande do Sul voltaram a ter o acesso normalizado às 11h desta terça-feira (12). A instabilidade da rede durou 14 horas.

Serviços como a Delegacia Online, a consulta de processos no site do Tribunal de Justiça e a leitura do Diário Oficial do RS podem ser acessados na internet novamente.

Segundo o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), o transtorno foi causado por um incidente em um equipamento de produção central do sistema, que atende a quase todas as áreas da companhia. Após ser reinicado, a retomada do funcionamento foi gradual.

O que diz a Procergs

"A Procergs informa que, na noite de ontem (11/08), por volta das 21h10, foi registrado um incidente no principal equipamento de produção, que atende a quase todas as áreas da Companhia.

Para restabelecer a operação, foi necessário reiniciar todas as infraestruturas que utilizam este equipamento, o que implicou na retomada gradual de praticamente todos os serviços.

A previsão de normalização total dos sistemas é até às 11h da manhã desta terça-feira (12/08).

A equipe técnica segue mobilizada para garantir a completa restauração dos serviços e reduzir ao máximo os impactos aos usuários."