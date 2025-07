YouTube vai desmonetizar vídeos feitos com IA e sem curadoria humana

O YouTube anunciou que vai atualizar suas políticas de monetização a partir de 15 de julho , com impacto direto sobre canais que publicam conteúdos totalmente gerados por inteligência artificial (IA) e considerados de baixa qualidade — o que o mercado passou a chamar de slop.

Em comunicado oficial, a empresa afirmou que a atualização busca "refletir melhor o que um conteúdo inautêntico significa hoje em dia", reconhecendo a popularização e a facilidade de produção de vídeos inteiros feitos com ferramentas de IA .

O que muda na prática

Por outro lado, conteúdos que usam IA apenas como ferramenta de apoio, para melhorar a produção ou incrementar aspectos técnicos , continuam elegíveis para monetização, desde que respeitem as demais regras da plataforma.

A decisão provocou reações nas redes sociais , com preocupação sobre o impacto da nova política em formatos populares como reacts , listas e compilações .

Em resposta, o YouTube negou que esses formatos serão atingidos e explicou que a medida não altera as políticas para esse tipo de vídeo.

Vídeos originais e autênticos

Em um vídeo publicado na terça-feira (8), Rene Ritchie, chefe editorial e de contato com criadores do YouTube, disse que a mudança é apenas "uma pequena atualização nas políticas já duradouras do programa de parcerias".