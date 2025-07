Via Láctea pode estar rodeada de "galáxias fantasmas", aponta estudo

Uma nova pesquisa da Universidade de Durham, no Reino Unido, divulgada pela Royal Astronomical Society (Sociedade Astronômica Real), mostra que a Via Láctea , galáxia que abriga o Sistema Solar e a Terra, possivelmente está rodeada por muito mais galáxias "fantasmas" do que cientistas conseguiram observar ou prever anteriormente.

A teoria LCDM supõe que as galáxias se formam no centro de aglomerados gigantescos de matéria escura, chamados "halos". Isso significaria que maioria das galáxias no universo são anãs de baixa massa, atuando como satélites que orbitam em torno de uma galáxia mais massiva, como a Via Láctea.