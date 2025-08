TikTok lança ferramenta de verificação de informações pela comunidade

Cerca de 80 mil contas foram autorizadas a colaborar com a nova funcionalidade.

O TikTok anunciou na quarta-feira (30) a ampliação de uma ferramenta para combater a desinformação em sua plataforma. Batizada de Footnotes (notas de rodapé, em português), a novidade permite que usuários autorizados adicionem contexto a vídeos com informações duvidosas ou enganosas .

— O Footnotes baseia-se no conhecimento coletivo da comunidade TikTok e permite que os usuários adicionem informações relevantes aos conteúdos — afirmou Adam Presser, chefe de Operações, Confiança e Segurança da plataforma em publicação no blog oficial da empresa .

A partir desta semana, os usuários norte-americanos incluídos no programa-piloto já podem escrever e avaliar as notas nos vídeos curtos. O público geral também começará a ver as notas consideradas úteis e poderá avaliá-las.