Startup oferece gestão financeira conectada às contas PJ para micro e pequenas empresas; assista 

A trajetória da Celero , empresa curitibana que começou como uma consultoria de gestão financeira porta a porta e hoje atua como plataforma de tecnologia para pequenas e médias empresas, é o tema do novo episódio do podcast Radar de Inovação .

O convidado é João Augusto Betenheuzer, cofundador da Celero. Na conversa, ele conta como a empresa surgiu durante um trabalho da faculdade de Administração e se transformou em uma solução que atende instituições como Sicredi, Caixa Econômica e Serasa. A plataforma conecta empreendedores a ferramentas de gestão automatizadas, com foco na organização do caixa, no controle de despesas e no uso inteligente do crédito.

A empresa busca resolver um dos principais desafios dos pequenos negócios no Brasil: a falta de conhecimento técnico e de tempo para lidar com o financeiro. Com a ajuda de inteligência artificial, a plataforma oferece uma gestão intuitiva, integrada ao banco utilizado pelo empresário. A proposta aumentou a lucratividade de boa parte dos usuários sem que eles precisassem elevar a receita.

O episódio também discute a evolução do mercado de crédito PJ no Brasil, a importância da educação financeira para empreendedores, os impactos do Open Finance e o papel da tecnologia na redução da mortalidade das micro e pequenas empresas.

