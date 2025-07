SpaceX planeja usar foguete Starship para fabricar alimentos e até medicamentos no espaço

A SpaceX está desenvolvendo um novo programa que visa utilizar seu foguete Starship para a produção de bens comerciais no espaço, segundo O Globo. A iniciativa, ainda em estágio inicial, pode abrir uma nova frente de negócios para a empresa privada mais valiosa do mundo.

De acordo com uma das fontes ouvidas pela Bloomberg, que falou sob condição de anonimato por se tratar de um assunto confidencial, o programa permitiria que empresas explorassem as condições únicas do espaço — como a microgravidade e os altos níveis de radiação — para fabricar medicamentos, semicondutores, alimentos e até cosméticos. A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, ainda não comentou oficialmente sobre o projeto.