Rede RS Startup conecta negócios, oferece suporte e ajuda na busca por financiadores; assista 

Entender onde estão, como crescem e o que precisam as startups gaúchas é o foco do novo episódio do Radar de Inovação, videocast que discute transformação digital, negócios do futuro e impacto social. A convidada é Clarice Lamb, coordenadora da Rede RS Startup, iniciativa do governo estadual que mapeia e conecta o ecossistema de inovação nas oito regiões do RS.