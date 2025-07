Quiz: este vídeo é gerado por inteligência artificial ou é real? Faça o teste e descubra

Com o avanço da inteligência artificial , vídeos cada vez mais realistas circulam nas redes sociais, confundindo até mesmo os olhos mais atentos. Diferenciar o que é autêntico do falso tornou-se um desafio constante — e, por isso, é fundamental manter a cautela.

Será que seu olhar está afiado para identificar as sutilezas que denunciam um vídeo gerado por IA? Faça o teste e descubra se consegue distinguir o que é verdadeiro do que é artificial.

É vídeo de IA ou não é? Faça o quiz

Como identificar se um vídeo foi feito por IA

Teve dificuldade em descobrir se os vídeos do quiz eram reais ou feitos por inteligência artificial? Não tem problema. Para facilitar a identificação, Zero Hora falou com especialistas e reuniu dicas com os principais sinais de que um vídeo pode ter sido gerado com tecnologia.