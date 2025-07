O já folclórico jogo do gaúcho, finalmente, está disponível para jogar. Após alguns adiamentos – inclusive, chegou a ser confirmado para setembro de 2023 –, Gaucho and the Grassland já está disponível, nesta quarta-feira (16), na Steam, plataforma digital para distribuição de jogos para computadores. O preço de lançamento é R$ 60, com 15% de desconto nas duas primeiras semanas.

Mas, afinal, a espera valeu a pena? Bem, sim. O jogo entrega exatamente o que vinha prometendo: uma aventura de fazenda com elementos gaudérios. A narrativa acompanha um gaúcho que, após anos vivendo na cidade grande, retorna para o seu rincão, no Interior do Estado. A volta é motivada pela morte do pai – que se chama Velho Pai. Cabe ao protagonista, então, reconstruir o rancho da família, mas a aventura vai além disso.

Durante este retorno, ele descobre, também, que o seu velho pai segue presente, em espírito, pelas terras da família. Em um encontro com o fantasma, o filho descobre que o patriarca era, na realidade, um guardião do Estado, uma ponte entre o mundo espiritual e físico. Era ele quem ajudava a manter o equilíbrio entre os viventes da região e as criaturas mitológicas. Sem o Velho Pai, o desequilíbrio toma conta.

Desta forma, cabe ao jovem gaúcho assumir as responsabilidades do pai e tentar restabelecer a paz no Rio Grande do Sul reimaginado. Ele, então, parte por diversas regiões para ajudar os seus conterrâneos e acalmar os seres folclóricos, como o Boitatá, que gera confusão e desestabiliza os locais, seja com chuva em excesso, seca ou nevoeiro, indo da praia até a Serra.

A jogatina

A reportagem de Zero Hora teve acesso antecipado ao jogo, que foi desenvolvido pelo estúdio porto-alegrense Epopeia Games. Durante a jogatina, foi possível notar o cuidado da empresa nos detalhes gráficos, criando uma atmosfera mágica e lúdica, com cenários coloridos – tal qual um primo bagual distante (e bem menos endinheirado, é claro) da franquia Zelda.

A trilha sonora também ajuda a ditar o ritmo, sendo mais relaxante na hora de colocar a mão na massa na fazenda e, depois, mais intensa quando é preciso enfrentar, por exemplo, o Boitatá. A experiência toda é bem simples, porém honesta. O realismo não faz parte da jornada. É um Rio Grande do Sul místico e animado que aparece na tela.

Mas, antes de começar a aventura em si, o jogador tem a oportunidade de personalizar o gaúcho – que também pode ser uma gaúcha. Na hora da escolha ainda é possível escolher a cor da pele, o estilo do bigode, o chapéu, a calça, a camisa, o lenço e até a bota do personagem. Também dá para decidir o estilo do cusco e do pingo que acompanharão o protagonista em sua jornada.

Uma vantagem de Gaucho and the Grassland é a facilidade de rodar em computadores simples. O jogo foi testado pela reportagem em um notebook com configurações bem básicas e, mesmo assim, rodou sem grandes intercorrências. Os requisitos básicos para a jogatina são os seguintes:

Sistema Operacional: Windows

Windows Processador: Intel Core i3 ou superior

Intel Core i3 ou superior Memória RAM: 16 GB

16 GB Placa de vídeo: Qualquer placa de vídeo dedicada com pelo menos 2GB de VRAM

Qualquer placa de vídeo dedicada com pelo menos 2GB de VRAM Armazenamento: 2GB de espaço livre

A classificação indicativa do game é livre, mas é importante que a criança que for se aventurar pelos campos gaudérios saiba ler, visto que as missões e explicações são dadas em texto. A parte falada do jogo é apenas para as expressões gauchescas que são faladas pelos personagens: "Que saudade do meu rincão", "Só faltou um mate", "Vamo, guaipeca", "Louco de especial", entre outras.

É interessante, também, ir com a consciência de que não é um jogo com ação o tempo todo. A experiência é bem mais contemplativa, com o objetivo principal de ajudar ao próximo, em missões que vão desde consertar uma cerca até encontrar galinhas perdidas.

O grande barato é poder construir o seu rincão, deixando a sua fazenda conforme o gosto do gaúcho. Dá para comprar terrenos, expandir as suas posses, criar animais e entender como se é a lida campeira. E tudo isso pela tela do computador. Que barbaridade!

Veja o trailer: