Fenômeno luminoso é fotografado por astronauta na Estação Espacial Internacional

Registro do fenômeno conhecido como sprite foi publicado por Nichole Ayers no Instagram.

A astronauta Nichole Ayers, da Nasa , registrou um um evento luminoso transiente, conhecido como sprite , enquanto estava na Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês). A imagem foi publicada no perfil dela no Instagram.

De acordo com Nichole, sprites acontecem acima das nuvens e são desencadeados por uma intensa atividade elétrica nas tempestades abaixo delas.

Apesar de se ter uma visão privilegiada do fenômeno do espaço, também é possível enxergá-lo da Terra. Segundo a Folha de S.Paulo, a Nasa tem um projeto para pessoas não necessariamente envolvidas com pesquisas participando de produção científica para registro de sprites.