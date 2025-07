Empresa de games com 15 anos de história lança jogo inspirado na cultura gaúcha; assista 

A trajetória da Epopeia Games, estúdio do Sul do Brasil que começou fazendo jogos publicitários e hoje aposta em títulos autorais com identidade própria, é o tema do novo episódio do Radar de Inovação.

O convidado é Ivan Sendin, fundador da empresa e ex-diretor da Associação de Desenvolvedores de Jogos do RS. Na conversa, Ivan fala sobre os 15 anos de história da Epopeia, os desafios de empreender no setor de games no Brasil e os bastidores da criação de Gaúcho and the Grassland, novo jogo da empresa que foi lançado esta semana na Steam.

O game combina simulação de fazenda com aventura, inspirado na cultura dos pampas gaúchos e em lendas do folclore.

Além dos jogos, o episódio discute a evolução da indústria criativa no Brasil, o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de games, o uso de jogos em processos educacionais e de treinamento, e o papel do Rio Grande do Sul como principal polo da área no país, com leis de incentivo estaduais e mais de 50 empresas ativas.