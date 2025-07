Cientistas flagram nascimento de sistema planetário fora do Sistema Solar pela primeira vez

Equipe busca compreender melhor a origem do Sistema Solar. HANDOUT / European Southern Observatory

Cientistas anunciaram, nesta quarta-feira (16), a primeira observação direta do início da formação de planetas ao redor de uma estrela jovem. A descoberta foi feita com os telescópios ALMA e James Webb, que identificaram grãos sólidos formando um disco de gás e poeira ao redor da estrela HOPS-315, localizada a cerca de 1,3 mil anos-luz da Terra, na constelação de Órion. As informações são do g1.

A estrela jovem, apelidada de HOPS-315, tem menos de 100 mil anos de idade. Ao redor dela, os pesquisadores encontraram um disco protoplanetário com sinais de monóxido de silício (SiO) e cristais de silicato — elementos que indicam o resfriamento do gás quente e o início da formação de matéria sólida.

— Uma coisa que nos mostra que esse processo acabou de começar é que a estrela ainda é muito jovem. E, considerando que a formação completa de um planeta terrestre pode levar dezenas de milhões de anos, o que estamos vendo é realmente o estágio mais inicial — afirmou Merel van ’t Hoff, professora da Universidade Purdue, nos Estados Unidos.

Segundo a pesquisadora, a detecção do SiO indica que a região foi aquecida acima de 1.300 Kelvin (mais de mil graus celsius) no passado, e que os minerais sólidos surgiram do resfriamento desse gás:

— Sabemos que esse mesmo processo aconteceu no Sistema Solar primitivo, e agora sabemos que ele não foi único.

A combinação dos dados do Webb, que identificou a composição química e a temperatura do gás, com as imagens de alta resolução do ALMA, permitiu localizar com precisão a origem dos sinais.

— O Webb não tem resolução espacial suficiente para mostrar exatamente de onde o gás vem. Sem o ALMA, a imagem seria borrada demais para termos certeza — explicou a astrônoma.

LEIA TAMBÉM Giane Guerra: praia ganha mapa digital que mostra o que pode construir e até locais com risco de inundar

A região onde os sinais foram detectados é o mais parecido com o nosso Sistema Solar em seus primeiros estágios.

Com base nessa descoberta, a equipe agora pretende estudar HOPS-315 com ainda mais atenção e observar outras estrelas jovens em busca de sinais semelhantes. A expectativa é que os dados ajudem a refinar os modelos de formação planetária e a compreender melhor a origem do Sistema Solar e de possíveis planetas semelhantes à Terra.