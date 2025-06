WhatsApp vai passar a exibir anúncios; veja como será

Os anúncios pago serão exibidos na aba "Atualizações". prima91 / stock.adobe.com

O WhatsApp começará a exibir publicidade para os usuários. A Meta, empresa que controla o aplicativo desde 2014 (além do Facebook e do Instagram), comunicou que os anúncios pagos serão exibidos apenas na aba "status".

Esse espaço do aplicativo permite o compartilhamento de fotos, vídeos e textos com duração temporária, serviço semelhante ao story do Instagram ou ao Snapchat.

Com a inclusão da publicidade, o usuário, ao clicar em um anúncio, será levado para uma conversa com o anunciante.

Como funcionará a publicidade no WhatsApp

Ao comunicar a nova atualização nesta segunda-feira (16), a Meta ressaltou que os dados de mensagens, ligações e status continuarão protegidos pela criptografia de ponta a ponta — e não serão coletados para direcionar a publicidade.

O objetivo será acessar apenas os "dados limitados", como o país do usuário, o idioma usado no dispositivo e os canais seguidos pela conta. Porém, será possível coletar dados do Facebook e do Instagram caso o WhatsApp esteja conectado à Central de Contas da Meta.

Segundo a empresa, os anúncios só estarão disponíveis na aba "Atualizações", que reúne os status dos contatos e os canais e que servem como grandes listas de transmissão de governos, instituições e figuras públicas. O espaço é separado das conversas privadas.

Canais impulsionados

Ainda neste ano, o WhatsApp também passará a disponibilizar a assinatura dos canais. Com a atualização, os criadores e as marcas podem oferecer conteúdo exclusivo — e pago — para os assinantes, da mesma forma que funciona no Instagram.

Os administradores dos canais podem impulsionar o serviço diretamente com a Meta, para dar mais visibilidade ao chat quando o usuário acessar a aba "Explorar".

Mudança no serviço

O WhatsApp foi comprado pela Meta em 2014, mas existia desde 2009. Em quase 16 anos de rede social, o aplicativo nunca teve anunciantes pagos.

A companhia passou vários anos apostando na geração de receitas em serviços específicos para empresas, como o WhatsApp Business.