Waze permitirá que usuários brasileiros reportem incidentes por voz com ajuda de IA do Google

Usuários do aplicativo Waze poderão reportar incidentes e alertas utilizando apenas a voz, em português. O novo recurso, chamado de Conta pro Waze , utiliza o Gemini, inteligência artificial (IA) do Google , para ajudar os motoristas e garantir mais segurança na direção. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (10), durante o evento Google For Brasil, em São Paulo (SP).

Reportar incidentes e perigos nas estradas é parte importante da experiência de uso do Waze e ajuda as pessoas a se deslocarem com segurança. Com o Conta pro Waze, será preciso apenas tocar no botão de alertas e falar naturalmente.