Vazamento expôs 16 bilhões de senhas online; saiba como se proteger

A recente divulgação de uma fuga de informação com 16 bilhões de senhas e credenciais, revelada por pesquisadores do portal de cibersegurança Cybernews, expôs novamente a fragilidade dos dados online.

O incidente chama a atenção pelo volume e pela variedade das informações expostas , conforme destaca Leonardo Lemes Fagundes, mestre em Computação Aplicada e professor de Gestão de Segurança da Informação e Riscos Cibernéticos na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Fagundes explica que as consequências práticas da fuga de informação surgirão com o tempo. É possível, contudo, projetar os seus impactos, que vão desde um aumento na incidência de golpes virtuais até ataques a sistemas governamentais.

Dicas de como se proteger em vazamentos de dados

Redobre a atenção

Também é necessário estar vigilante quanto a mensagens suspeitas que podem surgir por e-mail, SMS ou redes sociais, geralmente com links. Na dúvida, o melhor é não clicar.

Troque suas senhas

Trocar as senhas é um primeiro passo fundamental. Existem serviços que o notificam quando uma credencial sua é exposta numa fuga de informação recente.

Mesmo que não receba este alerta, alterar as suas palavras-passe é uma excelente medida de precaução.

Ative a autenticação de dois fatores (2FA)

Com a 2FA ativada, além de inserir a senha, terá de confirmar o login através de uma segunda via, como uma aplicação no seu celular (por exemplo, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator), que funciona como um fator extra de segurança.