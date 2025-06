Testamos a assistente virtual do governo gaúcho, que promete facilitar acesso aos serviços, mas patina em questões complexas; veja vídeo

Assistente virtual do governo do Estado foi lançada no início do mês. Reprodução/Governo do RS

Uma assistente virtual do governo estadual promete facilitar a vida dos gaúchos, trazendo maior facilidade aos cidadãos na hora de acessar os serviços públicos.

Lançada em 5 de junho, a GurIA opera com o uso de inteligência artificial generativa — tecnologia usada em plataformas como o ChatGPT, por exemplo.

Segundo a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS (SPGG), responsável pela inovação, essa base tecnológica permite à GurIA "compreender melhor as perguntas dos cidadãos, oferecer respostas mais contextualizadas e personalizar a interação".

No entanto, em testes realizados por Zero Hora, a GurIA "patinou" para responder perguntas mais complexas ou específicas.

O que testamos

Em um dos casos, perguntamos como matricular uma criança em uma escola estadual. A assistente virtual explicou quais são os requisitos para que uma criança esteja apta para a matrícula, os documentos necessários, além de explicar que três escolas devem ser sugeridas para a possível matrícula.

Ao ser questionada sobre onde ficam as escolas mais próximas de uma determinada localidade, porém, a ferramenta informou que "não encontrou informações sobre como visualizar as escolas mais próximas".

Em um outro caso, tivemos dificuldades em acessar informações sobre como emitir guias de pagamento para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) — mesmo que a ferramenta afirme, na primeira mensagem enviada ao usuário durante a interação, que este é um serviço que ela pode ajudar a acessar.

Na área da saúde, a assistente virtual não conseguiu responder perguntas sobre como solicitar atendimento dentário e exames de rotina. Para ambas as necessidades, a ferramenta respondeu que as questões fogem do escopo dela.

Quando pedimos apoio para consultar um cardiologista, a ferramenta entendeu como uma emergência, como infarto ou acidente vascular cerebral (AVC), e sugeriu contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Funcionalidade deve evoluir, afirma secretaria

Apesar dessas limitações, a GurIA demonstrou eficácia ao guiar os usuários ao acesso de serviços público essenciais. A assistente virtual indicou corretamente os passos para registrar boletins de ocorrência, denunciar violência doméstica e buscar vagas de emprego no Estado.

A ferramenta também se mostrou útil ao simplificar explicações de processos burocráticos como a inclusão do nome social na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a emissão da Carteira de Artesão e a solicitação do Passe Livre Estudantil.

Conforme a SPGG, a GurIA está em constante aprendizado e evolução. A secretaria explica que a ampliação de respostas mais específicas depende da integração contínua com bancos de dados públicos estruturados.

"A tendência é que esse tipo de funcionalidade seja aprimorado progressivamente, para oferecer respostas cada vez mais personalizadas ao cidadão", explicou sobre as limitações citadas por Zero Hora.

Sobre a GurIA

A GurIA se baseia principalmente no conjunto de Cartas de Serviços do Governo do Estado, o mesmo que alimenta o portal rs.gov.br, abrangendo mais de 750 serviços e todas as políticas públicas de governo.

A ferramenta integra uma estratégia para tornar mais digital e tecnológico o executivo do Rio Grande do Sul. Os investimentos nestas inovações somam cerca de R$ 2 milhões e foram classificados pelo governador Eduardo Leite como uma "virada de chave".