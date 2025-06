Startup organiza remédios para a rotina com inteligência artificial e analisa até efeitos colaterais; assista

Facilitar o uso de medicamentos e evitar erros em pessoas polimedicadas, especialmente idosos, é o tema desta semana do Radar de Inovação, videocast que discute as principais tendências em transformação digital, negócios e impacto social. O apresentador Tércio Saccol entrevista Henri Chazan, fundador e CEO da Boxifarma, uma empresa que automatiza a organização e a entrega de remédios com o uso de tecnologia e inteligência artificial.

A healthtech nasceu da experiência direta de Henri com residenciais geriátricos e da dificuldade recorrente para garantir que a medicação fosse administrada de forma correta e segura. A empresa desenvolveu um sistema que organiza os medicamentos em fitas personalizadas, com nome, data, horário e dose, conferidos por robôs e validados digitalmente com QR Code e inteligência artificial. A ideia é simples: transformar uma tarefa delicada e propensa a erros em um processo automatizado, seguro e contínuo.