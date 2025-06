Mr. Beast é considerado o maior influenciador do mundo pela Forbes. @mrbeast / Instagram / Reprodução

A Forbes divulgou, nesta semana, a lista dos 50 criadores de conteúdo digital mais influentes do mundo. O ranking da revista faz um cálculo entre o número total de seguidores em todas as redes sociais, o rendimento financeiro, a taxa de engajamento dos fãs com os posts e a relação dos influenciadores com a publicidade.

O YouTuber Mr. Beast aparece novamente no topo da lista. Jimmy Donaldson, que ficou famoso por vídeos de desafios e situações inusitadas, tem um rendimento de US$ 80 milhões, o equivalente a R$ 438 milhões. Dhar Mann e Jake Paul completam o pódio do ranking.

Nomes como Alex Cooper, Charli D’Amelio e Druski também aparecem entre os primeiros. O tiktoker Khaby Lame, que foi deportado ao tentar entrar nos Estados Unidos no início do mês, está em 10º lugar.

Os maiores influenciadores digitais do mundo

Não há brasileiros na lista, algo que se explica em parte pelo método adotado pela Forbes, que envolve publicidade e rendimento em dólares. Confira abaixo os 10 maiores influenciadores digitais do mundo. O restante do ranking também inclui nomes como o lutador Logan Paul, a podcaster Emma Chamberlain, a cantora Addison Rae, a atriz Haley Baylee e o modelo Wisdom Kaye.

1) Mr. Beast

Rendimento: R$ 438,1 milhões

R$ 438,1 milhões Seguidores: 634 milhões

O canal do criador de conteúdo Jimmy Donaldson, mais conhecido como Mr. Beast, conta com vídeos de desafios e situações inusitadas. O influenciador também é dono de uma marca de doces, uma franquia de hamburguerias e um programa no Amazon Prime Video.

2) Dhar Mann

Rendimento: R$ 306,6 milhões

R$ 306,6 milhões Seguidores: 137 milhões

Filho de imigrantes indianos, Dhar publica vídeos com a esposa e as duas filhas. A fortuna do criador de conteúdo, que costuma focar em questões sociais e saúde mental, vem do canal, da produção de curta-metragens e de outros negócios paralelos, como produtos de beleza e parcerias com empresas.

3) Jake Paul

Lutador tem ampla presença nas redes sociais. Ayisha Collins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Rendimento: R$ 273,8 milhões

R$ 273,8 milhões Seguidores: 79 milhões

O lutador tem forte presença nas redes sociais. Apenas a luta que realizou em novembro contra Mike Tyson foi suficiente para sobrecarregar os serviços da Netflix, que estava transmitindo o evento. Jake fez uma parceria com o irmão para lançar um reality show sobre a vida da família, na HBO, chamado Paul American.

4) Rhett & Link

Rendimento: R$ 197,1 milhões

R$ 197,1 milhões Seguidores: 33,8 milhões

O canal do YouTube dos dois amigos começou com vídeos de humor, depois passou a englobar produções sobre comidas, jogos, produtos e brincadeiras. Atualmente, a dupla possui projetos de streamings em plataformas como Roku, Amazon Prime Video e Samsung, além de ter lançado um livro de culinária.

5) Alex Cooper

Rendimento: R$ 175,2 milhões

R$ 175,2 milhões Seguidores: 15 milhões

Dona do podcast sobre sexo e relacionamento chamado Call Her Daddy, Alex assinou um contrato de US$ 60 milhões com o Spotify para fazer seu programa por três anos. Ela também investiu em outros negócios, como uma parceria com a SiriusXM valendo US$ 125 milhões. A influenciadora também possui um documentário, uma marca de bebidas esportivas e um reality show, que está em produção.

6) Charli D’Amelio

Rendimento: R$ 128,7 milhões

R$ 128,7 milhões Seguidores: 216 milhões

Dançarina que se tornou sensação no TikTok nos últimos anos, Charlie fez sua primeira peça na Broadway em outubro do ano passado. Ela também mantém parcerias com marcas de luxo como Prada e Kate Spade, e divide as redes com a irmã, Dixie, em 12º lugar na lista de influenciadores da Forbes.

7) Matt Rife

Rendimento: R$ 273,8 milhões

R$ 273,8 milhões Seguidores: 42 milhões

O humorista ficou famoso nas redes sociais ainda em 2021, e hoje já soma mais de 40 milhões de seguidores. A carreira como comediante rendeu a Matt centenas de apresentações de stand up, além de diferentes filmes ainda em produção.

8) Mark Rober

Rendimento: R$ 136,9 milhões

R$ 136,9 milhões Seguidores: 80 milhões

Ex-engenheiro da Nasa, Rober compartilha conteúdos de ciências e experimentos com seus seguidores no YouTube. Ele se tornou famoso por vídeos como a comparação entre um raio laser e um relâmpago, ou o registro dele mesmo tentando repor a gasolina de um carro elétrico.

9) Druski

Rendimento: R$ 76,6 milhões

R$ 76,6 milhões Seguidores: 25 milhões

Dono de uma das bases de fãs mais engajadas da internet, segundo a Forbes, Druski produz conteúdo sobre hip hop e humor. Já fez parcerias com marcas como Dunkin' Donuts, Google e Nike.

10) Khaby Lame



Khaby ficou famoso pelos seus vídeos engraçados. Captura de tela / Reprodução / @khaby00 / Instagram

Rendimento: R$ 109,5 milhões

R$ 109,5 milhões Seguidores: 258,5 milhões

Famoso no TikTok, Khaby produz conteúdos engraçados com reações a situações e personalidades. Ele se tornou um dos memes mais conhecidos da internet.