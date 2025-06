Quem é Marisa Maiô? Conheça a apresentadora criada com nova IA de vídeo

Criada pelo ator e ilustrador carioca Raony Phillips, Marisa se tornou um fenômeno instantâneo nas redes. X / @RaonyPhillips / Reprodução

Marisa Maiô, apresentadora fictícia de um programa de auditório inteiramente gerado por inteligência artificial, viralizou recentemente nas redes sociais.

Vestindo um maiô preto e salto alto, a personagem comanda quadros de humor sarcástico com entrevistas e esquetes de cerca de oito segundos — todos gerados por IA, pelo Veo 3.

A estética é parecida com as atrações televisivas brasileiras dos anos 1990 e 2000, mas com um toque que deixa claro: o realismo é só a camada superficial.

Criada pelo ator e ilustrador carioca Raony Phillips, Marisa se tornou um fenômeno instantâneo nas redes, com episódios que já somam mais de 5 milhões de visualizações somadas no Instagram e no X (antigo Twitter).

No último domingo (8), a personagem virou assunto até no Fantástico, da Globo — e fez até uma "participação" no programa, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta.

— Não dá para acertar e fazer virar o que se tornou, sem aquele texto, sem a parte humana — disse Raony ao Fantástico.

Episódios e bordões de Marisa Maiô

O "programa" de Marisa tem cerca de um minuto de duração e é composto por cortes rápidos, quase sempre com falas absurdas, debochadas e exageradas. Os vídeos são publicados no perfil oficial de Raony e já renderam até contratos publicitários.

A varejista Magazine Luiza, por exemplo, lançou um episódio especial com a apresentadora para o Dia dos Namorados, em que ela "anuncia" os produtos da marca com seu tom ácido característico.

Entre os momentos que mais viralizaram está a entrevista com uma "médica", em que Marisa pergunta:

— Doutora, qual o segredo para nunca mais ter espinhas?

— É só parar de ter.

— Obrigada, gente, essa foi a inútil da médica!

Em outro vídeo, a convidada afirma: "Eu ensino como trair o marido sem ele perceber." Ao que Marisa responde: "Aprendi com você".

Como são criados os vídeos de Marisa Maiô

O primeiro episódio foi produzido com o Veo 2, modelo de IA generativa da Google. Já o segundo, ainda mais realista, usou o Veo 3, a versão mais recente, que permite criar clipes com qualidade de até 4K e duração de até um minuto, com movimentos labiais sincronizados, efeitos sonoros e até trilha musical.

A ferramenta está integrada à plataforma Flow, da Google, e pode ser acessada pelos planos Google AI Pro (R$ 96,99/mês) e Google AI Ultra (R$ 1.209,90/mês), já disponíveis no Brasil.

Apesar de os comandos precisarem ser escritos em inglês, o sistema é capaz de gerar personagens que falam em português com fluidez surpreendente.

O que é o Veo 3, IA que cria vídeos hiper-realistas

Desenvolvido pela Google DeepMind, o Veo 3 é uma IA generativa multimodal especializada na criação de vídeos. Entre os diferenciais, estão:

Geração de vídeos de até 1 minuto em 4K;

Sincronização labial e movimentos corporais realistas;

Compreensão de nuances do idioma para ajustar o tom e estilo;

Produção de falas em múltiplos idiomas, incluindo português.

Mesmo com limitações pontuais — como entonações robóticas em algumas falas —, o Veo 3 já chama atenção por permitir a criação de cenas que poderiam passar facilmente por gravações reais, principalmente em telas de celular, onde os pequenos detalhes são menos perceptíveis.

Quem é Raony Phillips, criador de Marisa Maiô

Raony Phillips é ator, roteirista, diretor e ilustrador carioca, conhecido por unir humor ácido, estética pop e narrativas digitais em seus projetos.