Quais iPhones vão receber atualizações do iOS 26?

Apple deve incluir mais recursos de inteligência artificial no sistema.

Na última segunda-feira (9), a Apple anunciou o novo sistema operacional iOS 26 . A atualização será a sequência do iOS 18, mas não estará disponível para todos os iPhones.

Entre as melhorias estão mais recursos de inteligência artificial aos usuários, novidades em aplicativos e um design renovado. A versão beta estará disponível para testes a partir do próximo mês . Veja quais modelos terão atualização.

Quais iPhone terão suporte para iOS 26?

O iPhone XS , iPhone XS Max e iPhone XR não terão mais atualização para o iOS 26. A partir do SE (2ª geração), todos poderão ser atualizados:

Porque pulou do iOS 18 para o iOS 26

A numeração do iOS pulou do 18 para o 26 em razão da reformulação nos nomes das atualizações. Agora, serão batizadas de acordo com o ano de lançamento ao invés da sequência numérica.