Nova IA do Google "recria" histórias da bíblia com vídeos ultrarrealistas; veja 

Os conteúdos surpreendem pela qualidade em interpretar textos complexos e gerar clipes com uma narrativa visual, efeitos sonoros e diálogos com sincronia entre os personagens.

Evolução da IA

— Eu tinha o Veo 2, que não fazia vídeos com áudio. Fazer isso de forma manual era muito mais trabalhoso. A partir do momento que surgiu a Veo 3, vi que saíram alguns vídeos feitos com as pirâmides do Egito e aí foi aonde aumentou ainda mais a minha percepção de que era uma ideia válida — defende o editor.