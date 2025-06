Em 2024, Google movimentou em torno de R$ 215 bilhões na economia brasileira. Site/Google / Divulgação

Realização de Pix no Google Chrome e no Google Lens, previsões de chuvas a curto prazo, recursos para negócios, botões de delivery e compra de ingressos para jogos de futebol e pesquisa de imagens com respostas de inteligência artificial (IA). Essas são algumas das novas ferramentas e funcionalidades do Google que estarão disponíveis para os brasileiros.

As novidades foram anunciadas no Google For Brasil, evento realizado em São Paulo (SP) nesta terça-feira (10). A edição celebra os 20 anos do Google no Brasil. O país está entre os principais mercados da empresa. Conforme o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, o sistema Android está presente em mais de 80% dos telefones dos brasileiros.

— As plataformas já estão inseridas nesse entendimento de como o brasileiro se relaciona com a tecnologia. Pode-se dizer que entende a realidade dos brasileiros — ressaltou.

Coelho apresentou o relatório de impacto econômico do Google no país. Em 2024, movimentou em torno de R$ 215 bilhões na economia brasileira. Em 2024, o valor total movimentado cresceu 14,8% em relação a 2023, quando o impacto foi R$ 188 bilhões.

Ao longo de sua fala, o presidente do Google Brasil destacou que uma nova era de inovação a partir dos avanços de IA está começando – com potencial para auxiliar desafios da humanidade.

Possibilidades para pix

Após o lançamento do Pix por Aproximação, os usuários do Google Pay terão mais possibilidades de pagamento para compras on-line. O Brasil lidera o e-commerce na América Latina em vendas e compradores digitais – com previsão de crescimento previsto para atingir US$100 bilhões até 2027, de acordo com o eMarketer.

Agora, no Brasil, será possível realizar pagamentos no e-commerce utilizando Pix no navegador Google Chrome, sem a necessidade de deixar o ambiente de compras. No momento, somente transações com limite de até R$ 500 serão validadas, seguindo o limite estabelecido pelo Banco Central para a Jornada sem Redirecionamento.

A empresa deseja ampliar a produção de tecnologias no Brasil, com soluções específicas para a população.

— Tornar a vida dos brasileiros melhor, mais rápida, reduzir a fricção do sistema, permitir alcance e acesso, é um dos nossos compromissos com o Brasil — destacou Coelho.

O recurso anunciado em modo beta em novembro está disponível oficialmente aos usuários brasileiros para top e-commerce – o número de participantes será expandido continuamente, conforme o Google.

Google também lançou o Pin Extra de Segurança. Site/Google / Divulgação/Google

Já o Google Lens poderá ser utilizado para a leitura de QR Codes para fazer pagamentos Pix sem sair da plataforma. Além disso, poderá ser utilizado com a funcionalidade Circule para Pesquisar – ao realizar uma captura de tela que contenha um QR Code ou uma chave Pix e circulá-los na imagem, o usuário será direcionado para o pagamento.

Os recursos estarão disponíveis aos usuários com acesso ao Lens via app do Google (Android 9 ou posterior) ou com o Circule para Pesquisar. Também foi lançado o Pin Extra de Segurança – uma autenticação adicional opcional.

Previsão do tempo a curto prazo

A previsão de tempo é um dos tópicos mais pesquisados no Google, e o Nowcasting por IA já está disponível no Brasil. O recurso oferece previsões meteorológicas e pode prever chuva com alta precisão direto na Busca, dentro de um raio de 5 quilômetros, a cada 15 minutos ao longo das próximas 12 horas – mesmo em regiões com dados limitados e pouca cobertura de radares meteorológicos, segundo o Google.

O recurso é ativado em pesquisas como “clima”, “tempo hoje” ou “clima perto de mim”, caso o usuário tenha dado permissão para a sua localização e se há possibilidade de chuva nas próximas horas para a região onde ele está.

A funcionalidade já existia no Exterior, e agora foi lançada com um modelo brasileiro, contando com a ajuda de parceiros como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O Brasil foi o primeiro país da América Latina a oferecer o Nowcasting por IA e, em algumas semanas, a experiência estará disponível em outros países da região.

— Acreditamos que a IA pode ter efeito transformador, ajudando a enfrentar alguns dos maiores desafios da nossa sociedade. Brasil é o segundo país com mais pessoas procurando previsão de tempo — afirmou a diretora de marketing do Google Brasil, Maia Mau.

A tecnologia traz avanços no modelo MetNet de nowcasting (a previsão do tempo em um futuro muito próximo) baseada na IA do Google Research, que utiliza dados de satélite e observações terrestres para produzir previsões de precipitação de última geração.

Novos recursos para negócios

Além disso, para acelerar a adoção da tecnologia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Google e Alura, com apoio da Samsung, estão lançando o curso “Imersão Empreendedora em IA”. Gratuito, online e com certificado, a formação é para empreendedores que querem utilizar as ferramentas para impulsionar seus negócios. O objetivo é capacitar 10 milhões de empresas.

As inscrições estarão abertas até 30 de junho e podem ser feitas pelo site da Alura. As aulas serão disponibilizadas entre 30 de junho e 4 de julho. Os negócios participantes podem concorrer a prêmios da Samsung.

— Estamos direcionando esforços para fortalecer a presença online e a interação de pequenas e médias empresas brasileiras com seus clientes. Queremos ajudar todos os negócios a aproveitar ao máximo sua presença online — afirmou o vice-presidente de Engenharia na Busca, Bruno Pôssas.

Pesquisa de imagens com respostas de IA em português

A integração do Google Lens com o AI Overviews (que gera respostas com IA) permitirá que os brasileiros façam perguntas sobre imagens do seu entorno e recebam respostas em português. O recurso já havia sido anunciado globalmente.

Para utilizar o recurso, basta tocar no ícone da câmera na barra de pesquisa do Google para abrir o Google Lens. Depois, mantenha o botão da câmera pressionado dentro do app e pergunte em voz alta. Também é possível tirar uma foto e tocar em "Pergunte sobre esta imagem" para tirar dúvidas – por exemplo, questões como “Qual o estilo arquitetônico deste prédio?” ou “Esta fruta está madura?”. A resposta gerada pela IA do Google também inclui links para se aprofundar no assunto.

O Google apresentou o AI Overviews há cerca de um ano e, atualmente, mais de 1,5 bilhão de pessoas utilizam o recurso mensalmente.

Delivery na busca e compra de ingressos de futebol

O objetivo do Google é tornar a Busca local cada vez mais útil. Para isso, a big tech lançou novidades, que incluem oferta e mais informações sobre passagens de ônibus no Brasil. Além disso, já era possível pesquisar por eventos e adquirir ingressos por meio de parceiros como Sympla, Sampa Ingresso e Ticket 360. Com novas parcerias com Ingresse e Futebolcard, agora também é possível comprar ingressos para eventos esportivos.

Ainda, um botão de delivery para restaurantes estará disponível. Plataformas como iFood, Rappi, Anota.ai, Ola Click, Menu Dino, Goomer e McDonald's agora podem ser acessadas diretamente da Busca.

— Essa novidade vai levar mais clientes aos restaurantes e mais pedidos aos parceiros. Durante os testes, gerou cinco vezes mais cliques do que a funcionalidade anterior — apontou Bruno Pôssas, vice-presidente de Engenharia na Busca.

Parcerias com empresas de benefícios corporativos também permitirão que o Google informe quais restaurantes aceitam essas bandeiras – o Google está atualizando em massa as informações do Perfil da Empresa de mais de 450 mil restaurantes.

Brasileiros com celular Android terão proteção contra roubo

A proteção contra roubo disponibilizada para celulares Android no ano passado passará a ser ativada por padrão no Brasil – o primeiro país a receber a mudança. A medida passa a valer no segundo semestre para aparelhos novos ou que passarem por restauração de fábrica.

Os recursos são o Bloqueio de Detecção de Roubo e o Bloqueio Remoto. Até o momento, o usuário precisa ativar manualmente as funcionalidades nas configurações do aparelho. Até novembro do ano passado, mais de 1 milhão de brasileiros ativaram os recursos de proteção contra roubo.

Proteção passará a ser ativada por padrão no Brasil. Site/Google / Divulgação/Google

O Bloqueio de Detecção de Roubo usa a IA do Google para detectar se alguém pega o aparelho da mão da vítima de maneira abrupta e foge. A tela do celular é automaticamente bloqueada, impedindo que o ladrão acesse os dados. Quase 50 mil dispositivos já foram bloqueados pelo recurso – e não foram desbloqueados nas 48 horas seguintes, conforme a empresa.

Já o Bloqueio Remoto oferece ao usuário que teve seu dispositivo roubado acesso facilitado a uma página (android.com/lock) que faz o bloqueio da tela do aparelho após o usuário inserir apenas o número do celular roubado. O Google aponta que houve 30% mais solicitações de bloqueio durante o Carnaval de 2025, em comparação com a média do ano.

Além disso, a Polícia Militar de São Paulo deverá incorporar o recurso do Google Localizador para ajudar vítimas de roubo de celular.

Sustentabilidade e biodiversidade

A empresa anunciou a expansão da plataforma Environmental Insights Explorer (EIE) para mais de cem municípios brasileiros até o final do ano. A ferramenta traz informações obre as emissões de gases poluentes dos edifícios e do transporte, o potencial de energia solar em telhados e a quantidade de áreas verdes dentro da cidade. As cidades brasileiras serão estimuladas a usar a plataforma para organizar seus inventários de emissões de CO2 e treinadas a aproveitar os insights para criar políticas públicas.

O Google também apresentou o Botanic Atlas, um mapa interativo que reúne informações sobre 30 mil espécies de plantas e árvores pelo mundo com a ajuda do Gemini.