"Pelas fotos parecia que ele era alto": aplicativo de relacionamento testa filtro de altura e divide opiniões

Filtro não é exclusividade do Tinder: Bumble e Inner Circle já possuem a opção para pagantes. ivanbaranov / stock.adobe.com

O Tinder começou a testar um novo recurso: filtros de altura. Ou seja, agora os usuários poderão escolher, a partir de sua preferência, a altura do companheiro ou companheira. A opção, no entanto, só está disponível em alguns países — no Brasil, ainda não pode ser acessada.

Além de não poder ser usado no mundo todo, o filtro é direcionado a quem tem a versão "premium" do aplicativo — mediante pagamento de mensalidade. O recurso fica na parte de configurações, onde o usuário pode escolher também limites de idade, distância, número de fotos e com quais gêneros se relaciona.

Embora os brasileiros ainda não tenham acesso à novidade, há quem ficaria muito satisfeito em poder utilizá-la. É o caso de uma médica de 27 anos, que preferiu não se identificar para não expor a outra pessoa da história.

Ela, que se diz usuária voraz dos aplicativos de relacionamento, aceitou sair em 2024 com um homem em um encontro após dar match no Tinder. Ao encontrá-lo em um bar de Porto Alegre, a experiência foi um tanto quanto “decepcionante”.

De acordo com a porto-alegrense, devido a inseguranças com a própria aparência, ela buscava homens mais altos para se relacionar:

— Às vezes, eu também buscava um pouco isso: homens muito mais altos do que eu, para talvez eu ter essa sensação de não ser tão grande — conta.

Ao chegar no bar combinado, encontrou ele sentado, mas o homem logo se levantou para cumprimentá-la e, com os dois em pé, ela ficou mais alta que ele. A médica conta que teve cuidado para a decepção não transparecer no rosto, e deu uma chance para o restante da noite.

— A questão da altura me decepcionou, todos têm as suas preferências. No meu caso, eu acho mais atraente pessoas mais altas. (...) Pelas fotos parecia que ele era alto — explica.

Disposta em aproveitar o encontro, o que era para ser apenas uma noite virou uma relação de alguns meses e a altura rapidamente deixou de ser um problema para ela. Porém, se tornou uma questão para ele:

— Eu sempre estava na altura (dele) ou mais alta do que ele. E comecei a perceber que isso gerava um desconforto nele. Tanto que teve alguns episódios que ele chegou a falar que eu era alta demais — relata.

A dinâmica, então, desencadeou uma série de outros conflitos. A gaúcha diz que o fato do homem constantemente direcionar comentários que fazia ela se sentir desconfortável sobre a própria altura — 1m64cm — acabou levando a relação ao fim.

"Inseguranças acabam sendo utilizadas para gerar mais lucro"

O economista e influenciador Presley Vasconcellos, de 32 anos, relaciona o modelo de negócio de aplicativos de relacionamento e o uso de inseguranças para "gerar mais lucro". Segundo o economista, ao ter um perfil em sites de encontros, o individuo acaba sendo "avaliado" por suas características, sendo elas físicas, educacionais ou econômicas.

— As inseguranças acabam sendo utilizadas para gerar mais lucro. (...) A pessoa que consegue pagar para aparecer mais, ela vai assinar uma ferramenta e essa ferramenta faz com que ela tenha um "boost", ou seja, ela vai ser mais apresentada para outras pessoas — exemplifica.

Além disso, Vasconcellos aponta para um questão cultural neste contexto. Segundo ele, esses filtros podem ainda "reforçar estigmas da sociedade".

— Então existe o limite do gosto pessoal, justamente porque o gosto é algo naturalmente cultural. Então a forma como a gente acha uma beleza diferente da outra, ou até mesmo o conceito de feio, é extremamente subjetivo — explica.

Ele também diz que existe uma questão de "poder econômico" entre as pessoas que são capazes ou não de decidir ver certas características — além de reforçar a "marginalização de determinados corpos".

Opção "não bloqueia nem exclui perfis", diz Tinder

Procurada pela reportagem (leia a íntegra abaixo), a plataforma reforça que a opção "não bloqueia nem exclui perfis automaticamente", mas "atua mais como um ponto de referência, ajudando a orientar as recomendações com base no que alguém indica ser importante para si". Além disso, não foi divulgado quantos e quais são os países que fazem parte do teste.

De acordo com o Tinder, não há previsão da chegada do filtro ao Brasil, já que a ferramenta está em fase de testes e "sua implementação dependerá da aderência dos usuários".

Repercussão nas redes

Na internet, a novidade divide opiniões. Há quem ache uma boa opção para "evitar problemas futuros" e também quem não gostou muito da ideia por supostamente excluir pessoas devido às características físicas.

"Filtro por altura de homem no Tinder: só imagina se alguém cogitasse fazer um filtro eliminando mulheres pelo peso, o escândalo que não seria. Ou todo mundo pode repudiar uma característica física, ou ninguém pode. Decidam aí e depois me comunicam.", escreve Lara no X.

Já outra internauta sugere que, ao escolher características como altura, decepções futuras podem ser evitadas:

"Eu nem me importo com altura (REALMENTE é a última coisa que eu vou ligar) mas acho massa esse filtro no Tinder, imagina tu levar bolo de alguém porque a pessoa te viu de longe e não gostou da sua altura?".

Outros aplicativos

Filtro de altura no aplicativo Inner Circle. Rede social / Reprodução

O recurso não é exclusividade do Tinder. Outros aplicativos como Inner Circle e Bumble oferecem o filtro de altura, também disponíveis apenas nas versões pagas.

No Bumble — rede social que apenas as mulheres podem mandar a primeira mensagem —, os "filtros avançados" incluem, além da altura, se a pessoa quer ou não ter filhos, o signo, posicionamento político, religião e até se ela pratica exercícios físicos.

Já no Inner Cicle — aplicativo que é necessário ser aprovado para participar —, os filtros avançados são bem parecidos com os do Bumble, incluindo o raio de distância, se a pessoa é fumante ou não, qual o nível de escolaridade e onde a pessoa estudou.

Encontro em dupla

Além do filtro de altura, o Tinder disponibilizou recentemente o "double date". O usuário pode escolher até três amigos para sair em encontros em dupla ou trio.

Ao participar, a pessoa é mostrada junto aos amigos para os demais usuários.

Posicionamento da plataforma

"Estamos sempre atentos ao que mais importa para os usuários do Tinder — e testar a preferência paga de altura é um ótimo exemplo de como estamos construindo isso com urgência, clareza e foco. O filtro faz parte de um esforço mais amplo para ajudar as pessoas a se conectarem de forma mais intencional no Tinder. Nossos novos princípios de produto guiam todas as decisões, e essa iniciativa está diretamente alinhada com alguns deles: priorizar os resultados para os usuários, agir com rapidez e aprender com agilidade. Nem todo teste se torna um recurso permanente, mas cada teste nos ajuda a entender como podemos oferecer experiências mais inteligentes, relevantes e impulsionar a categoria como um todo.

Phil Price Fry, VP de Comunicação do Tinder"