Os três celulares mais caros do Brasil vêm da China e, somados, custam mais que um carro popular; veja quais são

Huawei Mate XT Ultimate, celular com três telas, é o mais caro do Brasil. Huawei / Reprodução

A lista dos celulares mais caros do Brasil ganhou novos integrantes em 2025, e todos eles têm uma característica em comum: vêm da China e contam com telas dobráveis.

O topo do "ranking" é ocupado por três modelos lançados recentemente pela Huawei e Honor, com destaque para o Huawei Mate XT Ultimate, primeiro smartphone trifold — que se dobra em três partes — do mundo, que chegou ao país custando R$ 32.999.

A Huawei retornou ao mercado brasileiro de smartphones em 17 de maio, após cinco anos de ausência. Ela havia suspendido suas operações por aqui em 2019, como reflexo das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos, que dificultaram o uso de tecnologias essenciais, como o Android com serviços Google.

Quais são os três aparelhos mais caros do Brasil?

Mesmo com restrições, a Huawei trouxe ao Brasil modelos considerados de ponta em termos de design, engenharia e recursos multimídia.

O portfólio dos mais caros do país inclui dois aparelhos da linha Mate XT e um modelo da Honor, marca que também pertenceu à Huawei no passado.

Juntos, os três smartphones somam aproximadamente R$ 76 mil em valores de lançamento. Em comparação, um Fiat Mobi novo, por exemplo, custa R$ 69 mil. Veja, abaixo, quais são esses modelos.

Huawei Mate XT Ultimate

Modelo possui três telas flexíveis e duas dobradiças, permitindo que o usuário o utilize em três formatos diferentes. Huawei / Reprodução

Anunciado globalmente em setembro de 2024, o Huawei Mate XT Ultimate desembarcou no Brasil em junho de 2025 com o título de primeiro celular trifold do mundo.

O modelo possui três telas flexíveis e duas dobradiças, permitindo que o usuário o utilize em três formatos diferentes: fechado, semiaberto ou totalmente expandido como um tablet.

Fechado, o aparelho conta com uma tela de 6,4 polegadas; ao ser desdobrado uma vez, oferece um segundo display de 7,9 polegadas; totalmente aberto, exibe um painel de 10,2 polegadas com resolução 3K. Por dentro, ele conta com o processador octa-core Kirin 9010 e 16 GB de RAM.

O conjunto fotográfico inclui uma lente principal de 50 MP com abertura variável e estabilização óptica, além de sensores telefoto e ultrawide de 12 MP cada. A câmera frontal é de 8 MP.

Com preço de R$ 32.999, o valor chama atenção até mesmo fora do universo da tecnologia. Na OLX, por exemplo, é possível encontrar até carros usados por menos do que o preço do Mate XT Ultimate.

Huawei Mate X6

O modelo oferece duas telas: uma externa de 6,45 polegadas e uma interna de 7,93 polegadas, ambas com taxa de 120 Hz. Huawei / Reprodução

Também lançado em junho, o Huawei Mate X6 chegou ao mercado nacional por R$ 22.999, com proposta voltada para quem busca produtividade em um formato dobrável.

O modelo oferece duas telas: uma externa de 6,45 polegadas e uma interna de 7,93 polegadas, ambas com taxa de 120 Hz.

Ele vem equipado com o processador octa-core Kirin 9020, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. O conjunto de câmeras traz uma lente principal de 50 MP, uma telefoto de 48 MP com zoom óptico de 4x e uma ultrawide de 40 MP, além de duas câmeras frontais.

Ele vem equipado com o processador Kirin 9020, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. O valor cobrado pelo modelo é quase o triplo do preço atual do Galaxy Z Fold 6, lançado em 2024 no país por R$ 13.799.

Honor Magic V3

Honor Magic V3 é um dos celulares dobráveis mais finos do mundo. Honor / Reprodução

Com apenas 4,4 mm de espessura quando aberto, o Honor Magic V3 é um dos celulares dobráveis mais finos do mundo e também um dos mais caros do Brasil.

Lançado em junho, o modelo chegou por R$ 19.999, oferecendo tela interna de 7,92 polegadas. Já na parte externa, o aparelho traz uma tela de 6,43 polegadas.

Por dentro, o desempenho é garantido pelo Snapdragon 8 Gen 3, chip octa-core topo de linha da Qualcomm e 12 GB de RAM. A câmera principal de 50 MP vem acompanhada de uma lente telefoto também de 50 MP e uma ultrawide de 40 MP.

Os celulares mais caros do Brasil em 2025