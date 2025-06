Laysa afirmou em publicação nas redes sociais que iria ao espaço em 2029. Instagram / @astrolaysa / Reprodução

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) negou que tenha qualquer vínculo com a mineira Laysa Peixoto, 22 anos, que viralizou nas redes sociais ao afirmar que foi selecionada para se tornar astronauta e participar de uma missão espacial em 2029.

Em publicação no Instagram, a jovem se apresenta como "astronauta da turma de 2025" e diz que fará parte do voo inaugural da Titans Space, empresa que oferece viagens ao espaço a partir de US$ 1 milhão — mas que não tem autorização oficial para operar voos tripulados.

A informação de que Laysa nunca integrou qualquer programa de formação da Nasa foi confirmada pela própria agência ao g1, que revelou ainda uma série de inconsistências nos dados divulgados por ela nas redes sociais e em entrevistas anteriores.

"A página diz que ela é uma astronauta em treinamento, o que podemos afirmar que não é verdade. Há apenas dez candidatos oficiais a astronauta atualmente, e ela não é uma deles", afirmou a Nasa, em nota.

Em contato com a reportagem, Laysa afirmou que nunca disse ser astronauta da Nasa, e sim ter sido selecionada como astronauta pela empresa privada Titans Space, com missão prevista para 2029 (veja declaração completa no final da matéria).

Afirmação sobre formação pela Nasa

Em 2022, Laysa publicou que havia participado de um "treinamento oficial de astronauta" promovido pela agência espacial norte-americana. Na ocasião, ela compartilhou, com o g1, fotos usando um capacete com a logo da Nasa.

No entanto, a mesma imagem aparece em seu perfil do Instagram sem a logomarca da agência, o que indicaria uma possível manipulação.

A Nasa esclareceu ainda que a brasileira não consta em nenhum dos grupos de candidatos em formação. Segundo os critérios oficiais da agência, para se tornar astronauta é necessário:

Ter título de mestre em engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação ou matemática, de uma instituição reconhecida;

Possuir ao menos dois anos de experiência profissional ou 1.000 horas de voo como piloto em comando de aeronaves a jato;

Ser aprovado no exame físico de voos espaciais de longa duração.

Universidades também desmentem declarações

A jovem afirma que cursa mestrado em Aplicação de Computação e Física Quântica na Universidade Columbia, em Nova York. Em nota, a instituição norte-americana informou que não encontrou qualquer registro com o nome da brasileira em seus programas.

Laysa também já declarou ser estudante de física na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Conforme a universidade, ela foi desligada do curso após não efetuar matrícula para o segundo semestre letivo de 2023.

Missão com Titans Space também levanta dúvidas

A Titans Space, empresa mencionada por Laysa como responsável pelo voo espacial de 2029, confirmou ao g1 que a jovem foi selecionada para uma viagem futura.

No entanto, não esclareceu se ela irá como astronauta ou turista espacial — e o nome da mineira não aparece entre os membros técnicos listados no site da companhia.

Além disso, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) afirmou que a Titans Space não possui licença para operar voos espaciais tripulados, o que inviabilizaria qualquer missão como a descrita pela brasileira.

O que diz Laysa Peixoto?

Em resposta à reportagem, Laysa Peixoto afirmou que nunca disse ser astronauta da Nasa, e sim ter sido selecionada como astronauta pela empresa privada Titans Space, com missão prevista para 2029.

Segundo ela, a única menção à Nasa em seu post é ao comandante da missão, Bill McArthur, astronauta veterano da agência americana.

Ela afirma ter ingressado na UFMG em 2021, no curso de Física, após o Enem de 2020. Afirmou ter permanecido na instituição até 2023, quando se transferiu para a Manhattan College (Manhattan University), em Nova York.

A jovem também relata ter participado do programa educacional NASA L'SPACE, voltado a estudantes interessados em desenvolver propostas tecnológicas. Segundo a jovem, o site da Titans Space está desatualizado, e o representante da empresa, Neal Lachman, confirmou sua entrada no programa de formação.