Morre a arqueóloga Niède Guidon, aos 92 anos

Niède Guidon foi a responsável por fundar o Museu do Homem Americano, no Piauí. Fundação Museu do Homem Americano / Divulgação

A arqueóloga brasileira Niède Guidon morreu aos 92 anos na madrugada desta quarta-feira (4). A informação foi divulgada pelo Parque Nacional da Serra da Capivara em uma publicação no Instagram. A causa da morte não foi informada.

"Niède foi uma das maiores defensoras do patrimônio histórico brasileiro. Dedicou sua vida à pesquisa e à preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí — onde revelou ao mundo pinturas rupestres que mudaram o que se sabia sobre o povoamento das Américas", diz a publicação.

A arqueóloga acumula grandes feitos ao longo da carreira. Foi ela a responsável por fundar o Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato (PI), e por transformar a região da Serra da Capivara em um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo.

Também foi Niède quem liderou importantes escavações no Parque Nacional Serra da Capivara, que comprovaram e mudaram o entendimento sobre a presença humana nas Américas. Ela também foi professora universitária e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. A pesquisadora foi honrada com o título de Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil, segundo a Assembleia Legislativa do Piauí.

Em nota, a prefeitura municipal de Coronel José Dias (PI), onde fica o Parque Nacional na Serra da Capivara, lamentou a morte de Niède, a quem definiu como "incansável" e "grande responsável por revelar ao mundo a grandiosidade arqueológica" do território.

Nota da prefeitura de Coronel José Dias

Com coragem, visão e dedicação incansável, Dra. Niède foi a grande responsável por revelar ao mundo a grandiosidade arqueológica do nosso território, lutando com firmeza pela criação, preservação e valorização do Parque Nacional Serra da Capivara, patrimônio que transformou Coronel José Dias em referência turística.

Seu trabalho ultrapassou os limites da ciência e da arqueologia. Seu legado permanecerá vivo entre nós, nas trilhas do Parque, nas mãos dos artesãos e operadores do turismo, no saber transmitido às novas gerações.

Neste momento de luto, prestamos nossa mais sincera homenagem e nos solidarizamos com familiares, colegas e admiradores dessa mulher extraordinária.