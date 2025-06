GTA 6 vai rodar no PS5 ou só no PS5 Pro? Veja o que se sabe sobre o game da Rockstar

GTA 6 está confirmado para três consoles: PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Rockstar Games / Reprodução

Grand Theft Auto VI está marcado para lançar em 26 de maio de 2026 e, apesar da espera ainda longa, muitos jogadores já têm uma dúvida: o jogo vai rodar bem no PlayStation 5 ou será necessário investir no PS5 Pro para aproveitar o máximo do desempenho?

A boa notícia é que o game da Rockstar está confirmado para o PS5, além do Xbox Series X e também do Xbox Series S — modelo mais básico da nova geração da Microsoft.

Isso significa que o jogo foi projetado para rodar na geração atual de consoles. Mas, assim como aconteceu com Cyberpunk 2077 na transição entre PS4 e PS5, a comunidade teme que a experiência possa ser inferior no modelo padrão do console da Sony.

Afinal, com gráficos realistas, iluminação em Ray Tracing e um mundo aberto de dimensões ainda desconhecidas, há preocupação sobre até onde o PS5 conseguirá entregar um bom desempenho.

GTA 6 vai rodar bem no PS5?

GTA 6 vai funcionar no PS5. Isso já foi confirmado pelos próprios desenvolvedores. No entanto, a performance pode não ser idêntica ao PS5 Pro.

Segundo o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, a equipe não vê obstáculos técnicos para que GTA 6 rode até mesmo no Xbox Series S, que tem hardware inferior ao PS5.

Esse dado é um indicativo positivo: se o console menos potente está sendo levado em conta, o PS5 deve oferecer um bom desempenho.

Além disso, o segundo trailer do jogo trouxe cenas capturadas diretamente de gameplay no PS5, o que também reforça que o jogo já está otimizado para a plataforma.

PS5 Pro pode trazer melhorias visuais e de desempenho

Apesar da confirmação para o PS5 padrão, o futuro PS5 Pro deve garantir uma experiência ainda mais refinada. A Sony lançou sua versão turbinada do console em novembro de 2024.

Com maior capacidade de processamento gráfico e suporte a tecnologias de upscaling por inteligência artificial, o novo console pode entregar melhorias em iluminação, resolução e taxa de quadros por segundo (fps).

Uma das possibilidades é um modo de desempenho com taxa de quadros superior aos tradicionais 30 fps, talvez em torno de 40 fps — ainda distante dos 60 fps ideais, mas com fluidez melhorada.

Quais consoles vão receber GTA 6?

O game está confirmado para três consoles: PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Por ora, não há versão anunciada para PC, mas a tradição da Rockstar sugere que ela deve chegar depois, em média um ano após os consoles, como aconteceu com GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Ainda não se sabe se GTA 6 será lançado para plataformas futuras, como um possível PS6, mas é provável que aconteça, assim como também aconteceu com o GTA 5. Tudo dependerá da longevidade do título e do sucesso de vendas, o que parece praticamente garantido.

O que esperar de GTA 6?

O novo capítulo da franquia deve se destacar por gráficos realistas e detalhes impressionantes.

A história de GTA 6 se desenrola em Vice City, representação fictícia de Miami que já foi cenário de outros títulos da série, incluindo o clássico GTA Vice City (2002).

A trama seguirá um estilo inspirado em Bonnie e Clyde, com Jason e Lucia, os protagonistas, enfrentando uma conspiração que se estende pelo estado fictício de Leonida, uma versão inspirada na Flórida.

Quando e por quanto será lançado?

GTA 6 chegará em 26 de maio de 2026. O preço ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que siga o padrão atual de R$ 349,90 nos consoles brasileiros. Porém, isso pode mudar.

A Sony já anunciou que seus próximos jogos exclusivos custarão R$ 399,90 no Brasil, e há chances de que GTA 6 adote esse novo valor.