Google Gemini pago vale a pena? Veja diferenças com modelo gratuito da IA e recursos dos planos Pro e Ultra

Gemini diferencia suas versões com base na capacidade de resposta e recursos dos modelos de IA. Patrick / stock.adobe.com

O Gemini, assistente de inteligência artificial (IA) do Google, está disponível tanto gratuitamente quanto por meio de planos pagos que expandem consideravelmente suas funcionalidades.

Enquanto a versão básica atende a tarefas simples do cotidiano, os pacotes Google AI Pro e Google AI Ultra liberam modelos mais robustos e integração com outros serviços do ecossistema Google — mas será que vale a pena investir?

Assim como o ChatGPT da OpenAI, que também oferece assinaturas com benefícios adicionais, o Gemini diferencia suas versões com base na capacidade de resposta dos modelos de IA, nas ferramentas exclusivas e na fluidez de uso dentro do universo Google.

Além dos modelos mais "poderosos", os assinantes têm acesso a recursos como geração de vídeos por IA com o modelo Veo 3, integração com o Gmail e até 30 TB de espaço em nuvem.

Vale a pena assinar os planos do Google Gemini?

A decisão entre ficar na versão gratuita ou assinar o Gemini depende, basicamente, da intensidade de uso do usuário. Para tarefas básicas, o modelo 2.5 Flash dá conta do recado.

Já quem busca produtividade com mais profundidade, seja para escrever artigos longos, interpretar dados ou gerar vídeos, vai encontrar no plano Google AI Pro um bom equilíbrio entre preço e entrega.

Já o Google AI Ultra é indicado para usuários que trabalham com IA diariamente ou precisam de recursos de ponta, uma vez que o custo é alto até mesmo para padrões corporativos.

Em comparação com o ChatGPT Plus (que custa R$ 95 por mês) e o ChatGPT Pro, o diferencial do Gemini está na integração com o ecossistema Google e nos modelos de geração multimídia, como o Veo 3, superior ao Sora, da OpenAI, por exemplo.

O que cada versão oferece?

Versão gratuita

A versão gratuita do Gemini utiliza, como base, o modelo 2.5 Flash, otimizado para oferecer respostas rápidas e eficientes.

Ele é projetado para lidar com demandas mais comuns, como escrever e-mails, gerar trechos simples de código, resumir textos, traduzir idiomas e responder comandos multimodais com texto, imagem e áudio.

Embora também ofereça acesso limitado ao modelo 2.5 Pro, o uso está sujeito a cotas e não garante a mesma prioridade que os planos pagos.

Isso significa que, em situações de alta demanda, o tempo de resposta pode ser maior, e recursos mais avançados podem não estar disponíveis.

Google AI Pro

Com mensalidade de R$ 96,99, o plano Google AI Pro é voltado para quem precisa de mais poder de processamento, funcionalidades aprofundadas e integração com ferramentas como Gmail, Docs e Drive.

Ele libera o uso constante do modelo Gemini 2.5 Pro, incluindo o modo Deep Research, ideal para tarefas mais densas, como análises extensas e escrita técnica.

Outros destaques incluem:

5x mais limite de consultas no NotebookLM, ferramenta voltada à organização e geração de conteúdo a partir de arquivos e anotações

Geração de vídeos com o modelo Veo 3, para transformar texto em conteúdo audiovisual

2 TB de armazenamento na nuvem, diretamente na conta Google do assinante

Essa versão se aproxima do ChatGPT Plus, que também libera modelos mais avançados (como o GPT-4.5), embora o foco do Gemini seja mais voltado à produtividade integrada ao Google.

Google AI Ultra

O plano mais avançado do Gemini é o Google AI Ultra, com mensalidade de R$ 1.200. Ele é voltado para profissionais que utilizam inteligência artificial de forma intensiva e exigem acesso antecipado a recursos experimentais e de ponta.

Entre os diferenciais:

Acesso contínuo ao modelo Gemini 2.5 Pro e ao exclusivo 2.5 Pro Deep Think, que foca em raciocínio mais profundo

Capacidade máxima de consultas no NotebookLM

Geração de vídeos por meio do Veo 3 com mais créditos disponíveis

30 TB de armazenamento em nuvem, volume suficiente para profissionais que lidam com grandes quantidades de dados

Acesso ao Project Mariner, agente de IA que experimenta uso da web como um humano faria, podendo controlar o navegador e tomar ações sob comando do usuário

Integração prioritária com navegadores como o Chrome, levando a IA para o uso direto durante a navegação

A lógica é parecida com a do ChatGPT Pro, voltado a desenvolvedores, pesquisadores e empresas que precisam de desempenho irrestrito.

O que é o Veo 3

Uma das funções "liberadas" com versões pagadas do Gemini, é o Veo 3. Desenvoldido pela equipe da Google DeepMind, o modelo de IA generativa multimodal tem foco específico na criação de vídeos.

A ferramenta, assim como outras IAs, permite transformar descrições em linguagem natural em clipes de alta fidelidade.

Os clipes podem durar até um minuto com resolução de até 4K. Outra inovação está na capacidade de compreender nuances da linguagem, o que possibilita personalizar o estilo do vídeo conforme o pedido.