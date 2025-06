Google disponibiliza novos recursos para trabalho no Brasil, com tradução simultânea, anotações com IA e análise de planilhas 

Diretora de marketing no Google Cloud América Latina, Izabelle Macedo. Google / Divulgação

Novos recursos para o trabalho estarão disponíveis em português nas próximas semanas, anunciou o Google nesta terça-feira (10), no evento Google For Brasil, realizado em São Paulo (SP). As ferramentas já haviam sido lançadas e incluem tradução simultânea no Google Meet, anotações de reuniões com inteligência artificial (IA), análise de planilhas, ajuda para criar documentos e IA no Google Chat.

O Google vem trabalhando para levar a IA para todos os aplicativos do Workspace e otimizar o fluxo de trabalho, conforme a diretora de marketing no Google Cloud América Latina, Izabelle Macedo:

— Todas essas capacidades apoiam na aceleração das inovações dentro das organizações, tornando o uso da IA cada vez mais acessível para as equipes.

O Google Workspace fornece 2 bilhões de assistências de IA aos usuários todos os meses.

Tradução simultânea no Google Meet

O recurso já havia sido destaque no Google I/O 2025. A funcionalidade traduz a fala para o idioma escolhido pelo ouvinte praticamente em tempo real, com baixa latência, preservando a voz, o tom, a emoção e as características da fala, de modo a gerar uma conversa autêntica e natural, conforme o Google.

O recurso estará disponível nas próximas semanas para assinantes do Google One e até o final do ano para os clientes corporativos do Workspace.

Leia Mais Waze permitirá que usuários brasileiros reportem incidentes por voz com ajuda de IA do Google

Anotações automáticas em reuniões

O recurso Anota pra Mim no Google Meet faz anotações automaticamente. Possui como modelo de linguagem o Gemini, o que permite a compreensão do assunto em discussão e até sugestões de ações em um resumo no Google Docs a partir do que foi dito. A funcionalidade já está disponível em português para usuários do Google One e clientes corporativos do Workspace.

Além disso, é possível acessar a função "resumo até o momento", útil, por exemplo, caso o usuário chegue atrasado na reunião. O Anota pra Mim também envia um e-mail com um link do resumo no Google Docs, logo após a reunião, para o organizador.

Análise de dados em planilhas

O Quero Ajuda para Analisar transforma o Google Planilhas em um “analista de negócios pessoal”, conforme o Google.

O recurso identifica insights dos dados do usuário, sem a necessidade de comandos explícitos, e fornece análises. A ferramenta estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas.

Leia Mais Google Chrome vai mudar senhas fracas automaticamente; veja como vai funcionar

Ajuda para criar documentos

No Quero Ajuda para Criar, agora é possível criar um documento completo – utilizando, inclusive, conteúdos do Google Drive – a partir de um único prompt, com o auxílio do Gemini, já disponível no Google Docs.

É possível criar conteúdos estruturados, estilizados e visualmente atrativos. A ferramenta já foi liberada para Google One e clientes Workspace.

Gemini no chat

Já com o Gemini no Chat do Google, basta digitar @gemini em qualquer interação no chat para receber um resumo detalhado da conversa. A funcionalidade destaca perguntas em aberto, decisões importantes e próximos passos. Usuários do Google One e clientes corporativos do Workspace já estão com acesso ao recurso.

Veo 3 em português e conversa com IA por vídeo

O Google anunciou que está apoiando o desenvolvimento de um novo modelo feito pelo e para o Brasil, aprimorado para as particularidades do português. O GAIA é um modelo avançado de IA de código aberto. A iniciativa é uma colaboração entre a Associação Brasileira de Inteligência Artificial (ABRIA), Universidade Federal de Goiás (CEIA-UFG) e startups.

Além disso, foi anunciada a expansão do Veo 3, IA capaz de gerar vídeos de alta qualidade e com áudio, para o Brasil. Já o Gemini Live, que permite realizar perguntas para a IA por vídeo, já está disponível em português.

— Faz parte da visão de transformar o app Gemini em assistente universal. É inspirador pensar que a tecnologia que estamos desenvolvendo hoje vai ser a base da realidade de amanhã — ressaltou Mat Velloso.

Leia Mais YouTube completa 20 anos: entenda como a plataforma transformou a internet e criou até uma profissão

20 anos de YouTube

O Youtube, que completa 20 anos no Brasil, é a maior plataforma de streaming do país, segundo o Google, e também foi lembrada na apresentação. Cerca de 20 milhões de vídeos são publicados por dia globalmente – em abril, havia cerca de 20 bilhões de vídeos na plataforma.

— É uma janela para a imensa diversidade de cultura, ao democratizar o conteúdo — afirmou Patrícia Muratori, diretora do Youtube na América Latina.

A ideia da empresa é investir em ferramentas de IA para capacitar criadores no seu processo criativo. Patrícia adiantou que uma integração do Youtube Shorts com o Google Lens está em em fase de testes – a funcionalidade permitiria assistir vídeos e solicitar informações sobre algo específico.