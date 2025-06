Empresa usa banco de microrganismos do mar para cosmética, indústria e agro; assista 

Transformação de microrganismos marinhos em soluções de alto valor para a indústria é o tema do novo episódio do Radar de Inovação, videocast que discute as principais tendências em transformação digital, negócios e impacto social. O apresentador Tércio Saccol entrevista Mário Frota Júnior, fundador e CEO da Regenera, uma deeptech sediada no Tecnopuc que desenvolve inovação a partir da biodiversidade marinha brasileira.

A empresa mantém um banco com cerca de 3 mil cepas de fungos e bactérias coletadas em mergulhos nas águas da chamada Amazônia Azul, zona econômica exclusiva do Brasil. Depois, transforma esse material genético em moléculas com aplicações em cosméticos, medicamentos, agricultura, bioenergia e outras áreas. O trabalho combina ciência de ponta, sustentabilidade e parcerias com empresas como Natura, Eurofarma e Tmaq Agro. A empresa tem mais de 20 pesquisadores pensando soluções para diferentes aplicações.

