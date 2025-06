Empresa projeta maior avião cargueiro do mundo, com o tamanho de um campo de futebol; veja imagens

Com compartimento de carga de 7,7 mil metros cúbicos e capacidade de carga útil de 70 toneladas, a aeronave WindRunner promete redefinir os limites da mobilidade aérea. Desenvolvido pela americana Radia para transportar pás de turbinas eólicas, será o maior avião cargueiro do mundo quando ficar pronto.

Tem comprimento de 108 metros, altura de 24 metros e envergadura de 80 metros — as medidas recomendadas pela Fifa para um campo de futebol, utilizadas em todo o Brasil, são de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Conforme o jornal La Nación , é quase 25 metros mais longo que o maior avião militar existente e maior que um Boeing 747, e tem um volume sete vezes maior do que o Antonov An-124.

Pás eólicas de grandes proporções, que medem cerca de 70 metros de comprimento, costumam ser instaladas apenas em alto-mar. Conforme a Radia, as limitações de infraestrutura para transporte ferroviário e rodoviário não favorecem a construção de estruturas terrestres de energia eólica.

Parceria no Brasil

Uma curiosidade é que uma empresa brasileira vai participar do projeto do WindRunner. A Akaer fez uma parceria com a Radia, anunciada nesta semana, durante o Paris Air Show, tradicional evento da indústria da aviação.