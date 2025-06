Como criar vídeos com IA? Conheça as melhores alternativas ao Veo 3, da Google

O "programa" Marisa Maiô, gerado com o Veo 3, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. X / @RaonyPhillips / Reprodução

Vídeos com aparência hiper-realista estão tomando conta das redes sociais — e a maioria deles foi criada com inteligência artificial (IA). Talk shows fictícios, cenas bíblicas com estética cinematográfica e entrevistas "jornalísticas" estão entre os conteúdos que viralizaram nos últimos dias.

Um dos mais comentados, o "programa" Marisa Maiô simula um auditório completo e foi parar até no Fantástico, da Globo, neste domingo (8). Boa parte desse material foi feita com o Veo 3, nova ferramenta da Google que transforma descrições em texto (prompts) em vídeos impressionantes. Mas ele não é o único.

Outras IAs também conseguem criar vídeos a partir de comandos simples — algumas com versões gratuitas que já permitem uma exploração profunda da capacidade da ferramenta. A lista inclui o Sora (OpenAI), Runway, Pika AI, DeepBrain, Synthesia e D-ID Studio. Veja a seguir.

O que é o Veo 3

Desenvolvido pela equipe da Google DeepMind, o Veo 3 é um modelo de IA generativa multimodal com foco específico na criação de vídeos. A ferramenta, assim como outras IAs, permite transformar descrições em linguagem natural em clipes de alta fidelidade.

Os clipes podem durar até um minuto com resolução de até 4K. Outra inovação está na capacidade de compreender nuances da linguagem, o que possibilita personalizar o estilo do vídeo conforme o pedido.

Embora os diálogos ainda não tenham entonação perfeita, os clipes já impressionam pelo realismo e coerência narrativa. O Veo 3 pode ser testado gratuitamente por 30 dias, mas exige cartão de crédito e, após esse período, custa R$ 96,99 por mês.

6 alternativas ao Veo 3

Para quem quer explorar o universo da criação de vídeos com IA sem gastar ou com preços mais acessíveis, existem outras opções no mercado. Algumas são gratuitas, outras têm planos com versões de teste ou valores iniciais mais baixos em relação ao Veo 3.

Confira seis plataformas que criam vídeos com inteligência artificial e podem ser alternativas ao modelo da Google:

1. Runway AI

O Runway permite gerar vídeos com base em descrições de texto, além de oferecer recursos de edição automática, remoção de objetos, efeitos visuais e geração de animações. É usado por criadores de conteúdo, designers e até cineastas.

Na versão gratuita, o usuário ganha 505 créditos para testes (equivalente a cerca de 40 segundos de vídeo), mas com marca d’água e resolução limitada. Já o plano pago, a partir de R$ 810 por ano, oferece vídeos em 4K, tempo estendido e prioridade na fila de renderização.

2. Synthesia

Voltado para vídeos corporativos, educacionais e tutoriais, o Synthesia transforma textos em vídeos com apresentadores digitais que falam diversos idiomas. Os avatares têm aparência humana e sincronização labial precisa.

É possível testar a ferramenta de graça, mas com limitações. O plano pago começa em R$ 163 por mês e libera mais de 140 avatares, opções de personalização e vídeos mais longos.

3. Pika AI

Com foco em vídeos dinâmicos, o Pika permite criar clipes a partir de texto, imagens ou vídeos, com transições suaves e efeitos modernos. É ideal para redes sociais e materiais promocionais.

A versão gratuita oferece uso limitado e marca d’água. Os planos pagos começam em R$ 45/mês e liberam vídeos com maior duração, exportação em melhor qualidade e acesso prioritário.

4. DeepBrain AI (AI Studios)

O DeepBrain — também chamado de AI Studios — cria vídeos com avatares digitais realistas e voz sintetizada. É indicado para vídeos institucionais, tutoriais e apresentações.

A conta gratuita gera vídeos curtos com marca d’água. O plano premium (R$ 135/mês) desbloqueia exportações em Full HD, mais avatares e ferramentas de edição avançada.

5. D-ID Studio

O D-ID Studio transforma fotos em personagens animados com sincronia labial. A ferramenta é útil para vídeos criativos, campanhas publicitárias e conteúdo rápido.

Na versão gratuita, o usuário ganha 12 créditos (um vídeo de 1 minuto consome 4). Os planos pagos começam em R$ 26,47/mês e oferecem vídeos em HD, mais vozes e personalização visual.

6. Sora (OpenAI)

Desenvolvido pela OpenAI, o Sora permite criar vídeos de até 20 segundos a partir de texto. Os formatos podem variar entre widescreen, vertical ou quadrado, e a resolução chega a 1080p.