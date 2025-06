Como criar uma senha forte? Especialistas dão dicas para se proteger de golpes na internet

Na maioria dos sites que acessamos, precisamos criar cadastros. E com isso, vem o temido pedido: crie uma senha (e ela precisa ser forte) . O Google Chrome, popular navegador de internet, até o final do ano, vai ter um novo recurso para solicitar a substituição de senhas consideradas fracas na hora da criação de cadastros, inclusive.

Para responder a essas perguntas, Zero Hora conversou com o diretor de tecnologia e sócio da Scunna, empresa gaúcha que atua no ramo de segurança cibernética, Ricardo Dastis, e com o professor de Ciência da Computação da Feevale, Vandersílvio da Silva. Veja a seguir.