ChatGPT tá fora do ar? Plataforma apresenta instabilidade no Brasil

O ChatGPT amanheceu fora do ar no Brasil e em outros países. A página dos serviços da OpenAI no Downdetector , site que monitora o funcionamento de outras plataformas, ficou lotada de reclamações sobre o bot de inteligência artificial .

No Brasil, as queixas começaram a ser registradas por volta das 5h20min. O pico aconteceu às 8h25min, com 958 notificações. 76% dos problemas com a OpenAI no momento são sobre o ChatGPT.