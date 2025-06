"ChatGPT, crie uma imagem de como é conversar comigo": saiba como fazer a nova trend

Resultados são baseados no histórico de conversas dos usuários. X / @cndcorva / Reprodução

Como seria uma imagem de uma conversa sua com o ChatGPT? A pergunta, que mistura criatividade, inteligência artificial (IA) e identidade digital, tem movimentado as redes sociais nos últimos dias.

A tendência consiste em pedir que o próprio chatbot da OpenAI gere uma ilustração personalizada, baseada no tom das interações, nos assuntos mais frequentes e até na forma como o usuário escreve.

Os resultados variam entre cenas caóticas, cafés filosóficos com um robô e ambientes repletos de livros, códigos ou animais de estimação — tudo depende de como é o seu chat.

GPT-4o

Essa funcionalidade é possível graças ao GPT-4o, modelo mais recente do ChatGPT lançado em março. Ele permite que os usuários — inclusive os do plano gratuito, com limite diário — criem imagens diretamente na conversa com a IA.

Quem assina o plano Plus tem acesso ampliado, com valores que variam entre US$ 20 (cerca de R$ 110, na cotação atual).

Como fazer a trend no ChatGPT

Além de usar os dados de conversas anteriores, o sistema pode solicitar que o usuário envie uma selfie ou se descreva fisicamente, a fim de tornar a imagem mais fiel.

O estilo artístico e os elementos visuais são definidos com base no padrão de linguagem, preferências temáticas e tom emocional predominantes nas trocas com a IA.

A seguir, veja o passo a passo para criar sua própria imagem:

Acesse o ChatGPT: entre no site ou abra o aplicativo. Escolha o GPT-4o: selecione a opção "criar imagem". Digite o comando: "Crie uma imagem ilustrando como é conversar comigo, com base nos temas mais frequentes do histórico e no tom das nossas conversas". Adicione detalhes: se quiser, envie uma descrição ou foto para que o retrato seja ainda mais personalizado.

Um post sobre a trend, publicada no X na última segunda-feira (23), já ultrapassa 5,7 milhões de visualizações, impulsionando uma série de outras postagens com imagens baseadas em experiências pessoais com a IA. Veja alguns exemplos: