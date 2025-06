A volta do BlackBerry? Empresa lança smartphone inspirado em sucesso dos anos 2000; veja detalhes

Celular resgata nostalgia ao trazer teclado físico. Unihertz / Divulgação

Os celulares com teclado físico estão de volta? Pelo menos é o que indica o lançamento do Titan 2, novo smartphone da chinesa Unihertz, que aposta na nostalgia para conquistar usuários. O modelo remete ao visual clássico do BlackBerry, ícone dos anos 2000, com corpo robusto, teclas QWERTY e uma proposta voltada à produtividade.

Apesar de não ter qualquer ligação com a marca canadense — cujo último celular foi lançado em 2018 —, o Titan 2 revive a experiência de digitação física e navegação por atalhos, que era a principal caracterísitca da marca que foi sucesso nos anos 2000.

O aparelho roda Android 15, tem conectividade 5G e já ultrapassou a meta de financiamento coletivo no site Kickstarter, onde a arrecadação ultrapassa os US$ 900 mil (cerca de R$ 4,9 milhões, em conversão direta).

A previsão de entrega para os apoiadores do projeto é a partir de outubro de 2025. O preço oficial deve ficar na casa dos US$ 399 (R$ 2,2 mil), mas os primeiros compradores conseguem garantir o aparelho na pré-venda por US$ 269 (R$ 1.493).

Design robusto e dois displays

Com visual marcante, o Titan 2 chama atenção pelo teclado físico e pela presença de duas telas. O display principal tem 4,5 polegadas, com formato quadrado (1.440 x 1.440 pixels).

Na parte de trás, há um segundo display de 2 polegadas, voltado para notificações rápidas, widgets e até selfies, já que fica ao lado das câmeras.

O teclado também permite rolagem de páginas com o dedo e uso de atalhos de sistema, ampliando as possibilidades de controle sem depender da tela sensível ao toque.

Desempenho e ficha técnica

O Titan 2 vem equipado com processador MediaTek Dimensity 7300, chip de oito núcleos, com velocidade de até 2,6 GHz. Conta ainda com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, números que colocam o aparelho no patamar de modelos intermediários premium.

A bateria tem 5.050 mAh e suporte a carregamento rápido de 33 W, mas não inclui recarga sem fio. O sistema operacional é o Android 15.

Câmeras e outros recursos

O conjunto fotográfico inclui câmera principal de 50 MP, lente teleobjetiva de 8 MP e sensor frontal de 32 MP. A tela traseira pode ser usada como monitor auxiliar para fotos e vídeos, facilitando a visualização antes do clique.

Entre os recursos extras, o Titan 2 traz leitor de digitais na lateral, conectividade NFC, rádio FM, porta infravermelha e GPS de banda dupla.

Relembre o BlackBerry

Criado pela empresa canadense Research In Motion (RIM), o BlackBerry foi um dos celulares mais populares dos anos 2000.

Equipado com teclado físico e acesso rápido a e-mails corporativos, virou febre entre executivos, políticos e até presidentes. Modelos como o BlackBerry Bold, Curve e Passport marcaram época, com destaque para a segurança da plataforma.