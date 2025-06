Empresa facilita pagamentos online, ajuda a vender mais e oferece comunicação personalizada; assista

A revolução nos meios de pagamento online é o tema do novo episódio do podcast Radar de Inovação. A convidada é Betina Wecker, vice-presidente de Novos Negócios e co-fundadora da Appmax, fintech gaúcha que cresceu ajudando empresas de e-commerce a vender mais e melhor com o uso de tecnologia, análise de dados e inteligência artificial.

Criada inicialmente para resolver falhas no processo de pagamento de um e-commerce familiar, a Appmax desenvolveu uma plataforma que hoje atende mais de 10 mil negócios, de pequenos vendedores a grandes marcas como Jequiti e Insider.

A empresa se destaca por oferecer soluções como recuperação inteligente de carrinhos online abandonados, tecnologia antifraude e atendimento personalizado, tudo com foco em conversão e segurança.

Entre as inovações mais recentes está o uso de IA para personalizar comunicações e prever o comportamento de compra de acordo com o perfil do consumidor. Segundo Betina, a tecnologia permite disparar mensagens apenas no momento ideal, aumentando a eficiência das vendas e evitando que lojas “queimem pontes” com seus clientes.

Além disso, a Appmax está lançando um banco digital, potencializado pelas possibilidades oferecidas pela inteligência artificial.