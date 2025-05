WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de 1º de junho; veja se o seu está na lista

Usuários do WhatsApp com sistemas operacionais Android 5.0 e iOS 15.0 (ou inferiores) serão impactados.

A partir de 1º de junho de 2025 , o WhatsApp não funcionará mais em aparelhos celulares com sistemas operacionais lançados há aproximadamente dez anos. Usuários com sistemas operacionais Android 5.0 e iOS 15.0 (ou inferiores) serão impactados pela descontinuação da plataforma.

Essa medida ocorre devido às constantes atualizações e à introdução de novos recursos, tornando o aplicativo incompatível com modelos de smartphone mais antigos, segundo O Globo.

Quais celulares não terão acesso ao WhatsApp

Aparelhos Samsung

Aparelhos Apple

Aparelhos LG

Atualizações do WhatsApp

Recentemente, o WhatsApp anunciou grandes novidades no aplicativo. Entre as atualizações, usuários agora podem limitar as notificações em grupos, conferir quantas pessoas estão online, adicionar mais pessoas em uma ligação e mandar notas em vídeo nos canais.