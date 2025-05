WhatsApp deixa de funcionar em “iPhones de botão” a partir desta segunda-feira; veja se o seu ainda vai funcionar

Aplicativo de mensagens vai deixar de funcionar em alguns iPhones. Pixabay / Pixabay

O WhatsApp deixou de funcionar nesta segunda-feira (5) em iPhones com sistema iOS inferior à versão 15.1.

A mudança afeta diretamente os chamados “iPhones de botão” — modelos mais antigos da Apple, lançados até 2017, como o iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que não recebem mais atualizações há anos.

Na Central de Ajuda, o WhatsApp já alertava os usuários sobre a atualização. “A partir do dia 5 de maio de 2025, o WhatsApp será compatível apenas com iOS 15.1 e posterior”.

Assim, para continuar usando o aplicativo, é necessário instalar uma versão mais recente do sistema operacional ou migrar a conta para um dispositivo compatível.

Como saber se o seu iPhone está atualizado

Para verificar a versão do sistema no seu iPhone, basta seguir o caminho: "Ajustes" > "Geral" > "Atualização de Software". Caso o celular não permita atualizações acima do iOS 13 ou 14, ele não terá mais suporte ao WhatsApp.

No momento, a decisão não afeta quem usa Android. Segundo o WhatsApp, o app continua funcionando normalmente em aparelhos com Android 5.0 ou superior.

Leia Mais Isabel Marchezan | Pare de ser gentil com o ChatGPT

Por que isso acontece com iPhones antigos

O WhatsApp realiza atualizações frequentes para corrigir falhas, ampliar a segurança e adicionar novos recursos. Modelos mais antigos, como os que pararam no iOS 12, 13 ou 14, não conseguem mais acompanhar esse ritmo.

Segundo a Meta, dona do aplicativo, a revisão da compatibilidade com sistemas operacionais é feita anualmente, levando em conta o número de usuários ativos e a capacidade dos aparelhos.

A empresa destaca que manter o app atualizado é essencial para proteger informações pessoais e evitar brechas de segurança.

Leia Mais Kosmos 482: o que se sabe sobre o objeto espacial que pode cair na Terra em maio

O que são os iPhones de botão e quais foram afetados

A expressão “iPhone de botão” se refere a aparelhos que ainda possuem o botão “home” na parte inferior da tela — usado para voltar à tela inicial, tirar prints ou acessar apps em segundo plano.

Essa característica foi descontinuada a partir do iPhone X, com exceção das linhas SE, voltadas a um público que prefere o design clássico. Porém, mesmo neste segmento, já não está presente no último iPhone SE lançado, o 16e.

Entre os modelos afetados pela nova exigência do WhatsApp estão:

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPhone 6s;

iPhone SE (1ª geração);

Esses dispositivos não são mais compatíveis com o iOS 15.1 e, portanto, perdem o acesso ao app de mensagens.

Nem todos os "iPhones de Botão" perdem acesso. O último modelo com botão “home” lançado pela Apple foi o iPhone SE (3ª geração), em 2022. Equipado com o chip A15 Bionic e suporte ao 5G, ele segue compatível com o WhatsApp e com os sistemas mais recentes da Apple.

Leia Mais Mais de 2 mil moderadores de conteúdo da Meta serão demitidos na Espanha

O que fazer se seu iPhone perdeu suporte

Tentou atualizar e não conseguiu? Se o seu celular não pode mais ser atualizado, a alternativa é migrar a conta do WhatsApp para um aparelho mais recente.